Zagrażali bezpieczeństwu lotu. Interwencja na lotnisku w Rzeszowie

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Pięciu obywateli Izraela, którzy przylecieli z Tel Awiwu na lotnisko Rzeszów-Jasionka, awanturowało się na pokładzie samolotu i „stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu” – poinformował Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Do interwencji skierowano specjalny oddział pograniczników. Każdemu z agresywnych podróżnych wymierzono karę finansową.

Incydent na lotnisku Rzeszów-Jasionka

Interwencja straży granicznej miała miejsce we wtorkowe popołudnie. Kapitan samolotu czarterowego z Tel Awiwu w Izraelu do Rzeszowa-Jasionki, poprosił służby o pomoc, ponieważ „pasażerowie nie wykonywali poleceń załogi, zachowywali się agresywnie i stwarzali realne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu” – poinformował w środę Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Choć zgłoszenie dotyczyło początkowo dwóch osób, na miejscu okazało się, że agresywnych podróżnych jest aż pięciu – podała straż graniczna.

Pirat, król i kapłan wchodzą do komisji wyborczej. Wystartują do parlamentu Do izraelskiej Centralnej Komisji Wyborczej zgłoszono w poniedziałek i wtorek 38 list wyborczych. W wyborach tradycyjnie biorą udział niewielkie partie, które mają małe szanse na wejście do Knesetu, ale podczas rejestracji list zwracają na siebie…

Taką karę wymierzono obywatelom Izraela

Do akcji skierowano funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej na rzeszowskim lotnisku. Z samolotu mundurowi wyprowadzili więc obywateli Izraela w wieku od 23 do 42 lat. Podróżni trafili do pomieszczeń służbowych straży granicznej.

„Za złamanie przepisów Prawa lotniczego każdy z mężczyzn został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych” – podsumowali mundurowi.