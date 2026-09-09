Zagrażali bezpieczeństwu lotu. Interwencja na lotnisku w Rzeszowie

Incydent na lotnisku Rzeszów-Jasionka
Interwencja straży granicznej miała miejsce we wtorkowe popołudnie. Kapitan samolotu czarterowego z Tel Awiwu w Izraelu do Rzeszowa-Jasionki, poprosił służby o pomoc, ponieważ „pasażerowie nie wykonywali poleceń załogi, zachowywali się agresywnie i stwarzali realne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu” – poinformował w środę Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.
Choć zgłoszenie dotyczyło początkowo dwóch osób, na miejscu okazało się, że agresywnych podróżnych jest aż pięciu – podała straż graniczna.
Taką karę wymierzono obywatelom Izraela
Do akcji skierowano funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej na rzeszowskim lotnisku. Z samolotu mundurowi wyprowadzili więc obywateli Izraela w wieku od 23 do 42 lat. Podróżni trafili do pomieszczeń służbowych straży granicznej.
„Za złamanie przepisów Prawa lotniczego każdy z mężczyzn został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych” – podsumowali mundurowi.