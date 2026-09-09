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Zagrażali bezpieczeństwu lotu. Interwencja na lotnisku w Rzeszowie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 września (10:57)

Pięciu obywateli Izraela, którzy przylecieli z Tel Awiwu na lotnisko Rzeszów-Jasionka, awanturowało się na pokładzie samolotu i „stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu” – poinformował Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Do interwencji skierowano specjalny oddział pograniczników. Każdemu z agresywnych podróżnych wymierzono karę finansową.

Zagrażali bezpieczeństwu lotu. Interwencja na lotnisku w Rzeszowie
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Darek Delmanowicz /PAP
  • Pięciu obywateli Izraela wywołało awanturę w samolocie do Rzeszowa.
  • Musiała interweniować straż graniczna.
  • Jaką karę ponieśli agresywni pasażerowie?
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Incydent na lotnisku Rzeszów-Jasionka

Interwencja straży granicznej miała miejsce we wtorkowe popołudnie. Kapitan samolotu czarterowego z Tel Awiwu w Izraelu do Rzeszowa-Jasionki, poprosił służby o pomoc, ponieważ „pasażerowie nie wykonywali poleceń załogi, zachowywali się agresywnie i stwarzali realne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu” – poinformował w środę Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Choć zgłoszenie dotyczyło początkowo dwóch osób, na miejscu okazało się, że agresywnych podróżnych jest aż pięciu – podała straż graniczna.

Taką karę wymierzono obywatelom Izraela

Do akcji skierowano funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej na rzeszowskim lotnisku. Z samolotu mundurowi wyprowadzili więc obywateli Izraela w wieku od 23 do 42 lat. Podróżni trafili do pomieszczeń służbowych straży granicznej.

„Za złamanie przepisów Prawa lotniczego każdy z mężczyzn został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych” – podsumowali mundurowi.


Źródło: RMF24
Tagi: lotnisko Izrael Rzeszów
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