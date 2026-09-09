Pirat, król i kapłan wchodzą do komisji wyborczej. Wystartują do parlamentu

RMF24

W wyborach parlamentarnych w Izraelu tradycyjnie biorą udział niewielkie partie, które mają małe szanse na wejście do Knesetu, ale podczas rejestracji list zwracają na siebie uwagę nietypowymi programami i wystąpieniami. Tak oto w Centralnej Komisji Wyborczej zjawili się kandydaci w królewskich strojach i pirackich kapeluszach, prezentując nietypowe programy.

Kandydat w królewskim stroju

Do izraelskiej Centralnej Komisji Wyborczej zgłoszono w poniedziałek i wtorek 38 list wyborczych. Partie zgłosiły listy kandydatów do Knesetu przed zaplanowanymi na 27 października wyborami parlamentarnymi w Izraelu.

W tym roku jedną z nich jest partia Szarszar na rzecz Miłości i Jedności Narodu. Jej lider, weteran wojskowy Itan Szwili, pseudonim „Szarszar”, pojawił się w Knesecie w niebieskiej królewskiej pelerynie i koronie.

Ugrupowanie chce być głosem tysięcy Izraelczyków z zespołem stresu pourazowego (PTSD), w tym weteranów. Sam Szwili podkreśla, że cierpi na PTSD, a noszenie królewskiego stroju określił jako formę terapii.

Partia Piratów ponownie próbuje swoich sił

Do wyborów ponownie zgłosiła się również Partia Piratów, która startuje od 2013 r., ale nigdy nie zbliżyła się do przekroczenia progu wyborczego. Tym razem do ugrupowania dołączył znany ekonomista, prof. Dan Arieli, który na spotkaniu z Komisją Wyborczą pojawił się w pirackim kapeluszu.

Partia opowiada się za wykorzystaniem technologii, by zapewnić obywatelom bardziej bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji przez władze.

Jezus, syn Dawida. Kandydat chce zostać kapłanem

Kolejnym z nietypowych ugrupowań jest lista Ogród Edenu. Jej przewodniczący to Jeszua Ben Dawid, którego imię można przetłumaczyć jako Jezus, syn Dawida. Deklaruje on, że chciałby zostać kapłanem w przyszłej Świątyni Jerozolimskiej, a partia proponuje reformy zmierzające do większego oparcia państwa na prawie religijnym.

Ogród Edenu wystąpił też o oznaczenie swojej listy literami nawiązującymi do imienia Boga. W Izraelu wyborcy nie zaznaczają bowiem nazwiska ani partii na jednej zbiorczej karcie. W lokalu wyborczym wybierają kartę z literowym symbolem konkretnej listy, wkładają ją do koperty, a następnie wrzucają do urny. Ugrupowania podczas rejestracji zgłaszają Centralnej Komisji Wyborczej oznaczenia literowe, pod którymi chcą startować.