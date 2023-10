Polskie Linie Lotnicze LOT od 4 listopada zaczną latać na trasie Rzeszów-Mediolan we Włoszech - poinformowała w środę spółka. Połączenie to będzie realizowane do 23 marca; rejsy będą wykonywane samolotem typu embraer.

Mediolan / Shutterstock Samoloty LOT-u będą latać z portu Rzeszów-Jasionka na lotnisko Mediolan-Malpensa raz w tygodniu - w soboty. Pierwszy z nich wystartuje 4 listopada o godz. 16.50, a w porcie docelowym wyląduje o 19.05. Rejsy powrotne będą się odbywać również w soboty o godz. 19.45, z lądowaniem po dwóch godzinach od startu. Spółka przekazała, że nowe połączenie będzie funkcjonować przez cały sezon zimowy. To połączenie wpisuje się w zapowiadane w strategii umocnienie pozycji PLL LOT w polskich portach regionalnych - wskazał dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT Robert Ludera. Zdaniem prezesa portu lotniczego Rzeszów-Jasionka Adama Hamryszczaka, Mediolan to oferta dla turystów, którzy chcą "odwiedzić stolicę światowej mody oraz liczne zabytki, na czele z katedrą Duomo, kościołem świętej Marii czy Zamkiem Sforzów". To także oczekiwana destynacja dla biznesu, współpracującego z firmami z Lombardii oraz dla kibiców piłki nożnej, bo AC Milan i Inter mają w Polsce rzesze wiernych fanów - dodał. Od początku br. do końca sierpnia PLL LOT przewiozły na pokładach swoich samolotów ok. 7 mln osób. Właścicielami Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" są: województwo podkarpackie (53,94 proc.) i Polskie Porty Lotnicze S.A. (46,06 proc.). Zobacz również: Krzysztof Wyskiel patronem skweru w Rzeszowie. "Mieszkał niedaleko"

