Z lotniska w podrzeszowskiej Jasionce Lufthansa wznowiła loty do Monachium w niemieckiej Bawarii. Rejsy odbywają się codziennie. Przewoźnik wrócił z połączeniami z podkarpackiego portu po ponad rocznej przerwie.

/ Shutterstock

Jak podkreślił w poniedziałek na konferencji prasowej dyrektor generalny grupy Lufthansa na Polskę i Republikę Czeską Rene Koinzack, dzięki połączeniom pasażerowie z Podkarpacia będą mogli korzystać z codziennych lotów do hubu lotniczego, który ma wiele połączeń m.in. do USA, Kanady i Europy.

Lufthansa jest niemieckim przewoźnikiem narodowym, pierwszym w Europie i czwartym na świecie pod względem obsługiwanych klientów. Z lotniska w stolicy Bawarii na wszystkie kontynenty lata ponad 60 linii lotniczych.

Wiceprezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka Michał Tabisz zaznaczył z kolei, że połączenie z dużym europejskim hubem, jakim jest Monachium, to prestiż, ale przede wszystkim ponowne otwarcie na świat.

Lecąc z Rzeszowa przez Monachium możemy dotrzeć do 80 destynacji na czterech kontynentach. Z pewnością docenią to pasażerowie podróżujący w celach biznesowych, zarówno prowadzący działalność na Podkarpaciu, jak i przyjeżdżający do naszego regionu – powiedział.

Samoloty Lufthansy, które zabierają na pokład do 90 pasażerów, startują codziennie z Monachium o godzinie 11.10, w Jasionce lądują ok. 12.35.

Wylot z Rzeszowa zaplanowany jest zaś na godz. 13.10, a przylot do stolicy Bawarii - ok. 14.35.

Lufthansa oferowała już połączenia z Jasionki, a ostatnie rejsy odbywały się w styczniu ubiegłego roku. Wcześniej od 2009 roku samoloty przewoźnika latały z podkarpackiego lotniska do Monachium oraz Frankfurtu.