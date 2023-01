Osiem przystanków historycznych, dzięki którym mieszkańcy i turyści będą mogli bliżej poznać dzieje miasta, powstaje w Stalowej Woli. Punkty informacji o lokalnym dziedzictwie usytuowane będą w pobliżu zabytkowych budynków i historycznych miejsc. Mają być gotowe w tym roku.

Kościół św. Floriana w Stalowej Woli/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Taką historyczną ścieżkę edukacyjną realizuje Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.



Jak poinformowała koordynatorka przedsięwzięcia Elżbieta Skromak, działania realizacyjne trwają od 2022 roku. Na potrzeby ścieżki dydaktycznej zostały już dotychczas opracowane materiały archiwalne, teksty i fotografie. W tych opracowaniach wykorzystano również opinie mieszkańców, zebrane podczas konsultacji społecznych oraz wyrażone w specjalnie przygotowanej ankiecie.



Opracowane materiały historyczne, ale także praktyczne wskazówki dotyczące odległości między kolejnymi punktami informacji historycznej wraz z oznaczeniem dojazdu drogami rowerowymi, posłużą do stworzenia szczegółowej mapy i aplikacji wspierającej działanie EKOpunktów informacji o lokalnym dziedzictwie - zaznaczyła Skromak.



Dodała, że mapa i aplikacja są już w trakcie realizacji.



Materiały dostępne w języku polskim i angielskim pozwolą odbiorcom na zaplanowanie indywidualnych lub grupowych wycieczek pieszych oraz rowerowych.



W tym roku natomiast ma zostać wykonany całościowy projekt architektoniczno-budowlany tych EKOpunktów informacji o lokalnym dziedzictwie. Będzie to osiem przystanków historii, zlokalizowanych w pobliżu zabytkowych budynków i historycznych miejsc na terenie obecnych osiedli miasta, a kiedyś odrębnych miejscowości: Charzewice, Rozwadów oraz Pławo.



Dzięki tym punktom mieszkańcy Stalowej Woli i turyści będą mogli skorzystać z miejsc, które zachęcą do poznawania historii i zabytków miasta - wskazała koordynatorka projektu.



W tym roku muzealnicy zaplanowali również nagranie wspomnień ze "świadkami historii", czyi seniorami, regionalistami, którzy opowiedzą o dawnym Rozwadowie, Pławie i Charzewicach.

Mieszkańcy mogą podzielić się wspomnieniami

Zbieramy wspomnienia dotyczące ochronki i dawnej wsi Pławo, klasztoru kapucynów i cmentarza rozwadowskiego oraz miejsca hitlerowskiego obozu pracy na Młodyniu, synagogi, budynku Sokoła i budynku dawnego sądu w Rozwadowie, dworca kolejowego i Muzeum Kedywu, rynku rozwadowskiego, dawnego Zamku Lubomirskich, kompleksu podworskiego w Charzewicach - wyliczała Skromak.



Wszystkich chętnych, którzy chcieliby podzielić się wspomnieniami, poprosiła o kontakt mailowy: eskromak@muzeum.stalowawola.pl lub tel. 518 726 705.



Nagrane wspomnienia będzie można odsłuchać przy każdym przystanku.



Każde stanowisko informacji historycznej wyposażone będzie także w plansze informacyjne, w gniazdo USB, panele fotowoltaiczne, fotokody QR, ładowarki urządzeń mobilnych i hot-spot sieci bezprzewodowej, ławeczkę i stojaki na rowery.



Natomiast w drugiej połowie roku zostanie przeprowadzone bezpłatne szkolenie dla chętnych, którzy chcieliby zostać przewodnikami na nowo powstającej ścieżce turystycznej. Chętni mogą się zgłaszać - lista miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.



Przedsięwzięcie pod nazwą "Przystanki naszej historii EKOpunkty informacji o lokalnym dziedzictwie" powstaje w ramach projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli.



Projekt został dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i z budżetu państwa. Ma na celu poprawę rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli.