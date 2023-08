Chaos informacyjny

Według dziennikarza RMF FM Krzysztofa Kota jeszcze do wczoraj w Rzeszowie panował chaos informacyjny.

Trudno było nie odnieść wrażenia, że ludzie zwyczajnie nie wiedzą w jaki sposób można się zarazić bakterią i jak się przed nią zabezpieczyć. Sanepid dopiero w trakcie dnia wytłumaczył, że nie można się zakazić przez picie wody i mycie, a przez wdychanie wodnego aerozolu - wskazuje nasz reporter.

Lekarze podkreślają, że najważniejsze jest teraz potwierdzenie źródła zakażeń. To jest bardzo rzadkie zakażenie, które rozprzestrzenia się drogą inhalacji. Może być związane z obecnością bakterii w wodzie, czemu sprzyja wysoka temperatura. Najbardziej podatni są Ci, którzy chorują na choroby przewlekłe - tłumaczy pulmonolog i neonatolog prof. Ewa Helwich.

Co to jest choroba legionistów?

Bakteria Legionella pneumophila może wywołać chorobę legionistów (legionelloza).

To forma zapalenia płuc, która kończy się śmiercią u 5-15 proc. osób zakażonych. Zwykle rozwija się 5-6 dni po infekcji, choć może to trwać dłużej. Rozpoczyna się od gorączki, dreszczy, bólu głowy i mięśni. Po tym następuje suchy kaszel i trudności w oddychaniu, które postępują do ciężkiego zapalenia płuc.

Między 25 proc. a 50 proc. zarażonych pacjentów cierpi też na biegunkę, a około 50 proc. doświadcza majaczenia lub poczucia splątania. Dokładna diagnoza wymaga przeprowadzenia testów laboratoryjnych.

Jakie jest ryzyko zarażenia się legionellą?

Do zakażenia dochodzi drogą inhalacji zakażonego aerozolu (np. z nebulizatora) lub wody zawierającej bakterię rozpylonej w powietrzu. Choroba nie przenosi się poprzez picie skażonej wody i z człowieka na człowieka. Szczególnie narażone są osoby z obniżona odpornością i przewlekle chore.

Bakterie mogą żyć i namnażać się w temperaturze od 20 do 45 stopni Celsjusza. Występują one w środowisku naturalnym, w rzekach, jeziorach czy wilgotnej ziemi. Wysoką liczebność stwierdza się w nieodpowiednio utrzymywanych sztucznych systemach wodnych.

