Niemal 24 mln zł kosztowała budowa zbiornika na wodę pitną, na rzeszowskim osiedlu Pobitno przy ulicy Morgowej. Obiekt, który został w poniedziałek uroczyście oddany, ma 15 tys. m sześc. pojemności. Inwestycję zrealizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.

/ erzeszow.pl /

Praca nowego zbiornika jest w pełni zdigitalizowana, do jego obsługi nie potrzeba pracowników, zastępują ich kamery, czujniki i monitory. Pracownicy będą pojawiać się jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich czy porządkowych.

Do budowy zbiornika wykorzystano 500 ton stali zbrojeniowej i pięć tysięcy metrów sześciennych betonu. Nowoczesna kopuła cylindrycznego zbiornika została zbudowana z aluminium. Rzeszowska kopuła ma największą średnicę spośród wszystkich zbiorników w Polsce.

Natomiast konstrukcja betonowa zbiornika ma aż 53 metry średnicy wewnętrznej, jest on podzielony na dwie części. Dzięki temu np. w jednej części można prowadzić prace serwisowe, a druga może być normalnie użytkowana.

/ erzeszow.pl /

„Dotychczas Rzeszów posiadał 18 zbiorników do magazynowania wody o łącznej pojemności 38,6 tysięcy metrów sześciennych. Po oddaniu do użytku tego zbiornika pojemność rzeszowskich magazynów wody wzrośnie do 53,6 tysięcy metrów sześciennych. To pozwoli na zabezpieczenie miasta na blisko dwie doby, na wypadek awarii” – podkreślił podczas oddania zbiornika, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Doprowadzenie i odprowadzenie wody ze zbiorników, odbywać się będzie poprzez dwa rurociągi, o średnicach 300 i 600 milimetrów, które są włączone do istniejących sieci wodociągowych. Obiekt jest też wyposażony w fotowoltaikę.