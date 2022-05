​W Karpatach orły przednie, należące do najrzadziej występujących w Polsce gatunków ptaków szponiastych, kończą wysiadywanie jaj. "Do lęgów przystąpiło ok. 70 proc. par" - powiedział koordynator Komitetu Ochrony Orłów Regionu Podkarpackiego dr Marian Stój.

Orzeł przedni / Darek Delmanowicz / PAP Lęgi zapowiadają się optymistycznie. Jeśli nie pojawią się załamania pogody, np. długotrwałe ulewy, czy gwałtowne burze, to większość par, która przystąpiła do lęgu szczęśliwie odchowa potomstwo - mówił w piątek ornitolog. Przypomniał, że samice orłów przednich składają jedno, dwa jaja, a wysiadywanie trwa 40 dni. Ile w Polsce jest orłów przednich? Cytat Orły przednie odchowują zazwyczaj tylko jedno pisklę, gdyż młode względem siebie zachowują się agresywnie. Jest to tak zwany "kainizm" (...). Starsze pisklę eliminuje młodszego, słabszego osobnika. Rodzice nie ingerują w rywalizację potomstwa - zauważył dr Stój. Jak zaznaczył, orzeł przedni "jest dużym ptakiem szponiastym, jednym z najrzadziej występujących w naszym kraju". W Polsce występuje ok. 35 par lęgowych. Najwięcej - ok. 30 par - w polskich Karpatach, przede wszystkim w Górach Sanocko-Turczańskich, Bieszczadach i Beskidzie Niskim, a pojedyncze pary gniazdują także na Pogórzu Przemyskim, Beskidzie Sądeckim, Gorcach, Pieninach, Tatrach i Beskidzie Żywieckim. Poza Karpatami lęgi stwierdzono jedynie na Wybrzeżu Bałtyckim, w Słowińskim Parku Narodowym - wyjaśnił przyrodnik. Długość ciała orła przedniego przekracza 80 cm, a rozpiętość skrzydeł dwa metry. Co je orzeł przedni? Żywi się głównie ssakami, ptakami i gadami. Poluje m.in. na zające, młode sarny, lisy, kuny, łasice, gronostaje, gryzonie, sowy, kruki, myszołowy, żmije i zaskrońce. Czasami może też upolować domowy drób lub kota. Nie gardzi również padliną. Pikując w locie osiąga prędkość do 160 km/godz. Gniazda orła przedniego znajdują się w miejscach odludnych, w koronach wysokich drzew, głównie iglastych, a w Tatrach również na półkach skalnych. Zobacz również: Podhale: W Nowym Targu znaleziono orła przedniego

