​W Bieszczadach spadło kilka centymetrów świeżego śniegu. Rano temperatury w dolinach pokazywały 1 stopień mrozu - przekazał ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Temperatura w dolinach spadła do minus jednego stopnia Celsjusza, widoczność jest dobra, miejscami ograniczona do 3 km.

"W Ustrzykach Górnych rano padał śnieg" - poinformował ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jakub Dąbrowski.

Spadło kilka centymetrów świeżego śniegu. W dolinach leży ok. 10 cm, na połoninach średnia pokrywa śniegu wynosi ok. 40 cm do nawet dwóch metrów w miejscach nawianych powyżej górnej granicy lasu.