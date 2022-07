Wkrótce rozpocznie się przetarg na zaprojektowanie i budowę dwóch fragmentów drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim: Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz. To łącznie około 12 kilometrów, z których prawie 4 znajdą się w tunelach. Rzeszowska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skierowała ogłoszenia o przetargach do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Mapa inwestycji / GDDKiA Rzeszów / Materiały prasowe

Ogłoszenia ukażą się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanych ogłoszeń znajdą się szczegółowe informacje dotyczące zakresu zamówień, a także warunków i kryteriów udziału w przetargach - informuje regionalna Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek Jawornik - Lutcza

Odcinek szlaku Via Carpatia pomiędzy Jawornikiem i Lutczą o długości ok. 5,2 km przebiegał będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Filary tego obiektu będą miały nawet 36 metrów wysokości. Estakada przejdzie w tunel o długości niemal 3 km pod górą Kamieniec. Jak podaje rzeszowska GDDKiA, w ramach inwestycji powstanie również most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt.

Prace projektowe i roboty budowlane mają zostać ukończone w ciągu maksymalnie 59 miesięcy od daty podpisania umowy.

Ponieważ trasa S19 przebiegać będzie po terenie, zarówno zróżnicowanym wysokościowo jak i charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną, na etapie budowy konieczne zatem będzie zabezpieczenie stwierdzonych osuwisk oraz terenów predysponowanych osuwiskowo - informuje podkarpacka Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek Lutcza - Domaradz

Ten fragment szlaku Via Carpatia będzie miał długość 6,4 km. Ogłoszony przetarg jest ponownym zamówieniem publicznym na tę inwestycję. W pierwszym, unieważnionym 15 czerwca, wszystkie oferty przekroczyły nasz kosztorys.

W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza - podaje GDDKiA.

Jak zaznacza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, największym wyzwaniem będzie "budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m". Powstaną także:

estakada,

trzy mosty,

pięć wiaduktów drogowych,

przejście górne dla średnich zwierząt ,

, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Na tym odcinku Via Carpatia zaplanowano również powstanie Obwodu Drogowego w Domaradzu.

Cytat Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska - informuje GDDKiA.

Prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 51 miesięcy od daty podpisania umowy.

O trasie Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa:

podlaskie,

mazowieckie,

lubelskie,

podkarpackie.

W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim: