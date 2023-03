Do 5 lat więzienia grozi kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 20-latek na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył i zignorował sygnały do zatrzymania się. Kiedy wjechał w ślepą uliczkę, wspólnie ze znajomym zaczął uciekać pieszo. Drugi z pasażerów został w aucie. Kilkanaście minut później kierowca zgłosił się na komisariat i chciał zgłosić kradzież swojego auta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Wczoraj przed południem, policyjny patrol z komisariatu w Głogowie Małopolskim (woj. podkarpackie), podczas patrolowania ulicy Sikorskiego, zauważył mercedesa, którego kierowca na widok radiowozu gwałtownie skręcił i przyspieszył. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia mundurowych i postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Przy użyciu sygnałów uprzywilejowania dali kierowcy sygnał do zatrzymania się. Mężczyzna zignorował ich polecenie i kontynuował jazdę. Kiedy mercedes skręcił w ślepą uliczkę policjanci zauważyli wybiegającego z pojazdu kierowcę oraz pasażera. Mężczyźni rozbiegli się, zostawiając w samochodzie dokumenty oraz znajomego. Z pijanym pasażerem policjanci przyjechali do jednostki. Dwadzieścia minut później, mężczyzna, który uciekał przed policjantami, sam przyszedł do komisariatu i chciał zgłosić kradzież swojego mercedesa. Jak się okazało, znalezione w aucie dokumenty należały do niego. To 20-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Ponadto mężczyzna został rozpoznany przez policjantów. 20-latek usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu do 5 lat więzienia. Jak informuje policja, to jednak nie zamyka sprawy. Po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego mężczyzna usłyszy jeszcze zarzut niestosowania się do wyroków sądu. Jak się okazało, 20-latek posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zobacz również: Śmiertelny wypadek przy wycince drzewa w Warmińsko-Mazurskiem

