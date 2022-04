Prawdziwa gratka czeka fanów gier komputerowych. Od 8 do 16 maja w Państwowej Karpackiej Uczelni w Krośnie odbędzie się Turniej e-sportu. Wciąż można się zapisywać.

/ Shutterstock

Studenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, organizują III edycję Turnieju e-sportowego o puchar rektora - informuje reporter RMF MAXXX Łukasz Zakrzewski. Wydarzenie to odbędzie się między 8 a 16 maja. W turnieju komputerowym, mogą wziąć udział nie tylko studenci. Zawodnicy będą rywalizować ze sobą na platformie jednej z gier przygodowych.

Adresowane jest to do wszystkich miłośników gier e-sportowych, nie ma tutaj określonej liczby wiekowej czy musi to być uczeń czy student, może to być każda drużyna w Polsce, która będzie chciała z nami zagrać (...) W naszym turnieju mogą wziąć udział drużyny czyli 5 osób będzie musiało skomponować drużynę - mówi Maciej Półchłopek- organizator turnieju