Na Podkarpaciu w ramach odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica budowana jest estakada w technologii nasuwania podłużnego. Obiekt będzie miał długość 413 m - poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Budowa trasy S19 / GDDKiA Rzeszów /

Przedstawicielka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreśliła, że trwająca budowa odcinka S19 Rzeszów Południe - Babica to jedna z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce.

W ramach tego 10-kilometrowego odcinka wybudowany zostanie tunel o długości ok. 2,2 km, a także 13 obiektów inżynierskich, w tym estakada realizowana w technologii nasuwania podłużnego - dodała.

Jak podała Rarus, estakada o oznaczeniu ES-1 przeprowadzi drogę ekspresową S19 nad drogą powiatową nr 1409R, drogą powiatową nr 1408R, korytarzem przejścia dla małych zwierząt oraz potokiem Lubcza. Jej długość wyniesie 413 m, a wysokość podpór pośrednich od ok. 6 m do 13 m. Obiekt składać się będzie z ośmiu przęseł i dziewięciu podpór, a ustrój nośny obiektu - skrzynkowy z betonu sprężonego - jest rozdzielony dla każdej z jezdni.

Rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie podkreśliła, że obiekt realizowany będzie w technologii nasuwania podłużnego przy użyciu awanbeków - dziobów montażowych.

Metodę tę stosuje się w szczególności do budowy ciągłych obiektów wieloprzęsłowych sprężonych. Technologia ta umożliwi prefabrykację poszczególnych segmentów skrzynek na wytwórni prefabrykacji usytuowanej za podporą skrajną, a po ich doprężeniu kablami sprężającymi centrycznymi do poprzednio wykonanych segmentów, sukcesywne wysuwanie ich aż do położenia docelowego - wyjaśniła.

Do wykonania konstrukcji ustrojów nośnych będą potrzebne m.in. stal zbrojeniowa w ilości 1620 Mt tj. 1,62 mln kg oraz beton mostowy wysokiej wytrzymałości w ilości 8450 m sześc. Do jego dostarczenia potrzebnych będzie ok. 900 betonowozów.

Ciekawostkę stanowi fakt, iż całkowity ciężar samego ustroju nośnego jednej jezdni, bez wyposażenia, wyniesie ok. 11 tys. 120 Mt. Obrazowo można to opisać tak, jakby przesuwać zestaw 185 szt. 60-cio tonowych wagonów kolejowych. Natomiast łączna długość lin, które będą potrzebne do sprężenia ustroju, wyniesie 421 tys. mb, tj. 421 km - stwierdziła Rarus.

Obecnie na estakadzie zakończono prace związane z wykonaniem żelbetowych fundamentów, rusztu i ścian konstrukcji stanowiska do prefabrykacji segmentów ustrojów nośnych. Rozpoczęto montaż części stalowych rusztowania i elementów deskowania segmentów na stanowisku prefabrykacji. Ku końcowi zmierzają roboty związane z montażem awanbeków.

W ramach tego odcinka S19 powstaną też: tunel o długości ponad 2 km, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje także budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Lutoryż oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Odcinek S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano w II kwartale 2026 roku. Droga ekspresowa S19 będzie stanowiła cześć międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia.