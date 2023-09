W czwartek rusza szczyt World For Ukraine Summit w Rzeszowie Jasionce. Tamtejsza hala G2 Arena, ulokowana tuż przy lotnisku, przez które na Ukrainę dociera pomoc humanitarna i zbrojna z całego świata, będzie drugi rok z rzędu, nomen omen - areną dyskusji o pomocy naszym wschodnim sąsiadom. W międzynarodowym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele ponad czterdziestu krajów z całego świata.

/ Mateusz Chłystun / RMF FM

World for Ukraine Summit, w skrócie W4UA to spotkanie kilku światów - biznesu, polityki, organizacji pozarządowych i wreszcie zwykłych ludzi. Potrzeby tych ostatnich skłoniły organizatorów do stworzenia miejsca i platformy do dyskusji o skutecznej pomocy mieszkańcom kraju ogarniętego wojną.

Poza tematami pomocy humanitarnej, która jest ciągle potrzebna, ale w nieco mniejszym zakresie - przechodzimy do tematów, które teraz nabierają szczególnego znaczenia. Jedna z naszych ścieżek tematycznych zakłada rozmowy o zdrowiu, w tym o zdrowiu psychicznym. Tworzymy ją w ścisłej współpracy z Ukraińskim Towarzystwem Psychologicznym - mówi współorganizator W4UA Bartosz Staniszewski, nawiązując do coraz większej potrzeby opieki w tym zakresie w ukraińskim społeczeństwie. Dotyczy ona nie tylko mieszkańców, będących w traumie po stracie bliskich czy dobytku, ale przede wszystkim weteranów, wracających z frontu.

Szczyt w Rzeszowie Jasionce podzielono na pięć sektorów tematycznych: Pomoc Humanitarna, Zdrowie, Sprawiedliwość, Dezinformacja oraz Odbudowa. W każdym z nich zaplanowano po kilka paneli dyskusyjnych, których uczestnicy usłyszą o potrzebach i będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem albo zasobami w ich zaspokojeniu.

Jednym z istotnych aspektów międzynarodowego spotkania będzie podpisanie specjalnego dokumentu pod nazwą Code of Conduct. Międzynarodowe postrzeganie korupcji w organizacjach pozarządowych grozi zmniejszeniem hojności darczyńców, których środki są pilnie potrzebne w zbliżającej się fazie odbudowy - piszą Brock Bierman (Ukraine Focus), Daniel Runde (CSIS) i John Hewko (Rotary International) w niedawnym artykule w The Chicago Tribune. Aby wykorzenić skorumpowane organizacje i zapewnić opinię publiczną, że darowizny są wykorzystywane skutecznie i wydajnie, organizacje pozarządowe działające na Ukrainie powinny zgodzić się na wspólny kodeks postępowania ­ podkreśla.

Jedną z zasad, które znalazły się w kodeksie, jest pełna transparentność w odniesieniu do członków zarządu danej organizacji i wszelkich osób w nią zaangażowanych, w tym przeciwdziałanie jakimkolwiek przejawom nieuczciwych działań noszących znamiona korupcji.

Tegoroczny szczyt W4UA przypada w trudnym momencie wspólnej polsko-ukraińskiej historii. Polityków z naszych krajów podzieliła dyskusja w sprawie przedłużonego przez Polskę embarga na ukraińskie produkty rolne. Media za naszą wschodnią granicą cytowały też często premiera Morawieckiego, po jego niedawnej wypowiedzi o zaprzestaniu dostaw uzbrojenia dla walczącej Ukrainy. Wypowiedź sprostowano później, tłumacząc, że premierowi chodziło o dostawy z nowych zasobów, które gromadzi nasza armia. Spory polityczne nie zniechęcają jednak organizatorów i uczestników. Podczas dwudniowego szczytu w Rzeszowie Jasionce, zamierzają stawiać na merytoryczną i konkretną dyskusję, bez ubarwiania rzeczywistości.

Nie chcemy patrzeć na Ukrainę wyłącznie przez różowe okulary, ale nasze wydarzenie od początku ma być wydarzeniem, które łączy - organizacje pozarządowe, przedstawicieli biznesu i samorządów. Myślę, że to nasza wciąż aktualna misja, niezależnie od sytuacji politycznej czy zawirowań, które nie są nigdy jednoznaczne - tłumaczy współorganizator Szczytu Bartosz Staniszewski.

Wydarzenie potrwa do piątku.