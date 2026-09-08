Supernowoczesny hangar otwarty na Podkarpaciu. „To nie jest ostatnie słowo”

RMF24

Dwa boeingi 787 Dreamliner albo pięć mniejszych samolotów będzie można jednocześnie serwisować w hangarze LOT Aircraft Maintenance Services w Jasionce na Podkarpaciu. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Nowy hangar ma 12 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Pod jednym dachem mogą zmieścić się dwa samoloty szerokokadłubowe, np. boeingi 787 Dreamliner lub airbusy A350. Po zmianie ustawienia stanowisk można tam też prowadzić obsługę nawet pięciu samolotów wąskokadłubowych.

Oprócz hali, w której będą wykonywane przeglądy i naprawy, powstały warsztaty oraz laboratoria do prześwietlania części samolotów, wykrywania niewidocznych gołym okiem uszkodzeń i badania elementów kompozytowych.

Otwarcie nowej bazy hangarowej LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka (fot. Darek Delmanowicz) / PAP

Hangar, w którym jesteśmy, jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie - podkreślał prezes LOT Aircraft Maintenance Services Tadeusz Stachera. Zapewnił, że Jasionka nie jest dla spółki rozwiązaniem tymczasowym, lecz częścią długoterminowego planu.

Prezes Polskiej Grupy Lotniczej Radosław Stępień wskazał na strategiczne położenie Jasionki. Samoloty kierowane do bazy na przeglądy mogą dotrzeć tam z dużej części Europy w ciągu około trzech godzin.

To nie jest nasze ostatnie słowo. Planujemy dalszy rozwój i rozbudowę bazy w Rzeszowie-Jasionce - zapewnił Stępień.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak na otwarciu nowej bazy hangarowej LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka (fot. Darek Delmanowicz) / PAP

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wyjaśnił, że budowa hangaru była koniecznością ze względu na rosnącą liczbę pasażerów oraz powiększającą się flotę Polskich Linii Lotniczych LOT. Przekonywał, że wraz z zakupem samolotów i budową planowanego centralnego lotniska konieczne jest rozwijanie baz, w których maszyny będą serwisowane.

Jeżeli chcemy grać pierwsze skrzypce na nowym lotnisku, musimy mieć odpowiednią bazę samolotów. I nie chodzi tylko o centrum kraju. Chodzi o wyposażenie lotnisk i baz zaplecza technicznego w innych częściach państwa. Znakomitym przykładem jest właśnie Podkarpacie, jest Rzeszów - powiedział minister.

Budowa hangaru trwała 21 miesięcy. Wartość całej inwestycji przekroczyła ćwierć miliarda złotych. Polska Grupa Lotnicza zainwestowała w obiekt ponad 216 mln zł.