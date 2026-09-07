Pożar złomowiska na Śląsku opanowany. Z żywiołem walczyło kilkudziesięciu strażaków

Jak informowaliśmy wcześniej ogień pojawił się w poniedziałek na złomowisku samochodów przy ul. Wiejskiej w Chorzowie.
Gęsty dym, który unosił się nad miejscem pożaru mógł być szkodliwy dla okolicznych mieszkańców, dlatego też władze miasta zaapelowały do osób znajdujących się w promieniu około 2 km od miejsca pożaru o zamknięcie okien, pozostanie w budynkach i unikanie przebywania na zewnątrz do odwołania.
Wieczorem lokalne władze przekazały, że sytuacja jest opanowana.
„Na miejscu pracują 23 zastępy straży pożarnej oraz 64 ratowników. Siły i środki będą sukcesywnie wycofywane. Na noc pozostaną 2 zastępy gaśnicze z Chorzowa oraz 2 drabiny z miast ościennych, które będą prowadzić dozór miejsca pożaru” - poinformowano.
Wiadomo także, że przeprowadzone pomiary powietrza nie wykazały przekroczeń stężeń substancji.