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Pożar złomowiska na Śląsku opanowany. Z żywiołem walczyło kilkudziesięciu strażaków

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (16:27) Aktualizacja: Dzisiaj, 7 września (22:21)

Pożar na złomowisku w Chorzowie został opanowany. Strażacy dogaszają pogorzelisko - poinformował urząd miasta. Wcześniej samorząd przekazał, że badania powietrza nie wykazały przekroczeń stężeń toksycznych substancji. Przekroczone były natomiast normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. W akcji gaśniczej brało udział kilkudziesięciu ratowników. Strażacy w nocy będą jeszcze dozorować pogorzelisko.

Pożar złomowiska na Śląsku opanowany. Z żywiołem walczyło kilkudziesięciu strażaków
Straż Pożarna - zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Jak informowaliśmy wcześniej ogień pojawił się w poniedziałek na złomowisku samochodów przy ul. Wiejskiej w Chorzowie. 

Gęsty dym, który unosił się nad miejscem pożaru mógł być szkodliwy dla okolicznych mieszkańców, dlatego też władze miasta zaapelowały do osób znajdujących się w promieniu około 2 km od miejsca pożaru o zamknięcie okien, pozostanie w budynkach i unikanie przebywania na zewnątrz do odwołania. 

Wieczorem lokalne władze przekazały, że sytuacja jest opanowana. 

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Na miejscu pracują 23 zastępy straży pożarnej oraz 64 ratowników. Siły i środki będą sukcesywnie wycofywane. Na noc pozostaną 2 zastępy gaśnicze z Chorzowa oraz 2 drabiny z miast ościennych, które będą prowadzić dozór miejsca pożaru” - poinformowano. 

Wiadomo także, że przeprowadzone pomiary powietrza nie wykazały przekroczeń stężeń substancji. 

 

Źródło: RMF24
Tagi: pożar
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