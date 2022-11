Policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca Tarnobrzega podejrzanego o kradzież rozbójniczą. Mężczyzna został wezwany na komisariat w innej sprawie. Rozmawiający z nim funkcjonariusz zauważył na jego palcu sygnet, który złodziej miał na palcu w dniu popełnienia przestępstwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mężczyzna został zatrzymany. Był już wcześniej karany. Po przesłuchaniu usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Jak podała policja na początku listopada mężczyzna wszedł do jednego z tarnobrzeskich marketów spożywczych z dużą torbą. Po wejściu rozglądał się nerwowo, podchodził do sklepowych półek i pośpiesznie chował różne artykuły przemysłowe i spożywcze.

Wypełnioną torbę postawił na podłodze między kasą usytuowaną najbliżej wyjścia, a stanowiskiem z kwiatami. Następnie wyjechał pustym wózkiem poza linię kas i sięgnął po torbę z artykułami, którą próbował wynieść bez płacenia.

Pracownik ochrony podbiegł do mężczyzny i próbował go zatrzymać. Złodziej odepchnął go, ale ten złapał mocno za torbę. Sprawca usiłował wyszarpać swój łup, ale czując mocny opór uciekł ze sklepu w nieznanym kierunku. Wartość towaru oszacowano na kwotę 570 zł.

Policjanci ustalili dokładny rysopis mężczyzny, przejrzeli sklepowy monitoring i rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Opublikowano także komunikat w lokalnej prasie.

Nieoczekiwanie sprawca ułatwił pracę funkcjonariuszom.

Prokurator, zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym ochroniarzem.