Prokuratura Rejonowa w Leżajsku zbada okoliczności wypadku, w którym zginęło dwoje mieszkańców powiatu przeworskiego: 38-letnia kobieta i jej 16-letni syn.

Do wypadku doszło dwa dni temu, przed godziną 17:00. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 38-latka, która kierowała citroenem C3, wyjeżdżała z ulicy Jagiełły na drogę krajową nr 77, czyli obwodnicę Leżajska. Chciała skręcić w lewo.



Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu drogą 77 z kierunku Przeworska do Niska kierowcy osobowego audi A6. Audi uderzyło w lewy bok citroena - poinformował Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.



W wyniku zderzenia zginęła 38-latka i jej 16-letni syn. 26-letni kierowca audi i jego 23-letnia pasażerka trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierowca audi był trzeźwy. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wykonali oględziny miejsca zdarzenia.

Samochody zabezpieczono do dalszych badań, a zwłoki do badań sekcyjnych.