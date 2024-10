Położona obok Jarosławia miejscowość Kidałowice (woj. podkarpackie) nie musi się już obawiać kranówki. Sanepid zmienił swoją decyzję dotyczącą przydatności wody do spożycia. Na dziś zapowiedziano pobranie próbek z sieci wodociągowej w Jarosławiu, w której stwierdzono obecność groźnych bakterii. Odkażanie sieci ma trwać do piątku. Wtedy też pobrane mają zostać następne próbki.

/ Urząd Miasta Jarosławia /

Wodociągowy kryzys w mającym 35 tys. mieszkańców Jarosławiu trwa od poniedziałku, gdy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wydała komunikat stwierdzający "brak przydatności wody do spożycia". Podstawą do takiej decyzji były badania przeprowadzone przez jarosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Próbki pobrano 7 i 8 października.

Szefowa sanepidu informuje, że sprawozdanie z badań, zawierające ich wyniki, datowane na 11 października, otrzymała w poniedziałek i tego samego dnia wydała komunikat dla mieszkańców.

Od tamtej pory mieszkańcy większości Jarosławia oraz miejscowości Munina nie mogą korzystać z wody z kranu, nawet po jej przegotowaniu, do celów spożywczych. Nie mogą się również w niej myć, używać jej do zmywania naczyń, ani robić prania. Mogą jedynie spłukiwać nią toalety lub myć podłogi.

/ Dominik Smaga / RMF FM

Te ograniczenia nie dotyczą już Kidałowic. Sanepid postanowił, że ta miejscowość "zostaje wykluczona z obszaru objętego brakiem przydatności wody do spożycia". Oznacza to, że woda w Kidałowicach jest bezpieczna. Miejscowość jest bowiem zasilana z osobnej magistrali. O wykluczenie Kidałowic wystąpiło do sanepidu jarosławskie PWiK, które zwróciło uwagę na fakt, że miejscowość ma odrębną sieć.

Tymczasem w Jarosławiu trwa wyczekiwanie na efekty dezynfekcji sieci. Ta operacja, jak informuje PWiK, zaczęła się w poniedziałek. Dziś spółka poinformowała, że dezynfekcja i płukanie wodociągu potrwa do 18 października.

W środę pobrane mają być pierwsze próbki wody do badań trwających od 48 do 72 godzin. Dopiero po tym czasie będą znane wyniki. Drugie próbki mają być pobrane w piątek.

Do czasu potwierdzenia, że woda jest bezpieczna, utrzymane mają być obecne obostrzenia. Mieszkańcy mogą pobierać wodę z małych cystern o pojemności 3 tys. litrów oraz z 11 pojemników (tysiąclitrowych) ustawionych w różnych częściach miasta.

/ Dominik Smaga / RMF FM

Na dziś zapowiedziano wystawienie dodatkowej cysterny samojezdnej na os. Kombatantów.