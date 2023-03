We wtorek w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu zapadły wyroki w głośnej sprawie. W październiku 2020 roku sześciu mężczyzn stoczyło prawdziwą bitwę przy ulicy Energetyków w Stalowej Woli. Główny oskarżony, 26-letni Filip S. otrzymał karę 10 lat więzienia. Wyroki nie są jednak prawomocne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na ławie oskarżonych zasiedli też ojciec Filipa S., obecnie 62-letni Marek S., 35-letni Konrad R., 32-letni Daniel W. oraz 32-letni Łukasz S. Zostali uznani winnymi udziału w bójce, w której użyto broni palnej. Wyroki wahają się od 3 do 6 lat pozbawienia wolności. Szósty ze skazanych, 25-letni Radosław R. usłyszał wyrok 3 lat więzienia w zawieszeniu za zacieranie śladów. Według ustaleń śledczych, miał ukryć broń, z której strzelał główny oskarżony.

Śledztwo w tej sprawie prowadził Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Według ustaleń prokuratury do konfrontacji dwóch wrogo nastawionych do siebie grup doszło 26 października 2020 roku w Stalowej Woli w pobliżu bloku mieszkalnego przy ulicy Energetyków.

Strzelał, by zabić

Prokuratura ustaliła, że główny oskarżony Filip S. oddał siedem strzałów z broni palnej, chcąc pozbawić życia Daniela W. Ostatecznie, ten ostatni otrzymał poważne obrażenia, skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, narażającym go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Ranny w strzelaninie został też Konrad R.

Zarzuty posługiwania się niebezpiecznymi narzędziami nie utrzymały się w przypadku Marka S., Konrada R. i Daniela W. Wszyscy trzej mężczyźni mieli maczety, siekiery i noże, ale ostatecznie ich nie użyli.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia sprawozdawca Grażyna Pizoń zwróciła uwagę, że najsurowszą karę otrzymał Filip S., za usiłowanie zabójstwa Daniela W., zranienie Konrada R., nielegalne posiadanie broni i posiadanie narkotyków. Jednak najniższa kara, jaką przewiduje Kodeks karny za najsurowsze z tych przestępstw, czyli usiłowanie zabójstwa, wynosi 8 lat więzienia, a zatem kara łączna 10 lat pozbawienia wolności nie jest wysoka. Wyrok nie jest prawomocny. Strony mogą się od niego odwołać.