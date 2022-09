Aplikacja #RzeszowToMy poprawi kontakt mieszkańców z urzędem oraz, co równie ważne, pomoże włączyć ich do zarządzania miastem - podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. Aplikacja została oficjalnie zaprezentowana w poniedziałek podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Rzeszowskich Piwnicach.

Prezentacja aplikacji #RzeszowToMy / Urząd Miasta Rzeszowa / Materiały prasowe

Bardzo cieszymy się, zarówno ja jak i cały nasz zespół, że możemy dać mieszkańcom do ręki bardzo ważne narzędzie do współzarządzania Rzeszowem. Uruchomienie takiego narzędzia zapowiadałem w kampanii wyborczej i w exspose, które wygłosiłem, kiedy mieszkańcy powierzyli mi już ten urząd. Mówiłem, że chcę, aby Rzeszów był miastem smart, mądrze korzystającym z nowoczesnych technologii, po to, aby poprawiały one jakość życia i zapraszającym mieszkańców, wszystkie środowiska, do współzarządzania miastem - mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Mądre miasta to te, które korzystają z wiedzy, doświadczenia swoich mieszkańców. I dziś na początku drugiego roku mojej kadencji z przyjemnością komunikuję, że oddajemy mieszkańcom narzędzie, które poprawi ich kontakt z administracją, pomoże włączyć ich do procesów decyzyjnych - dodał prezydent.

Jak podkreślił, tylko od mieszkańców będzie zależało, kogo przez tę aplikację uruchomimy - czy to będzie dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, czy straż miejska, czy inna osoba w urzędzie, która dany problem może rozwiązać.

Najciekawsza funkcjonalność tej aplikacji

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta mamy trzy dni od daty zgłoszenia na ustalenie, kto konkretnie dany problem powinien rozwiązać, potem w ciągu 10 dni musi od nas wyjść informacja zwrotna do zgłaszającego i rozwiązujemy problem. Musimy oczywiście to jeszcze przećwiczyć na żywym organizmie jakim jest miasto - mówił Marcin Stopa, sekretarz miasta.

Zrobimy wszystko, aby ta ścieżka do realizacji zgłoszonych spraw była jak najkrótsza. Kiedy ta aplikacja była w fazie testów, kiedy sprawy techniczne były dogrywane, my już ćwiczyliśmy. W miasto wysłaliśmy naszych urzędników, którzy mieli znaleźć problemy - dziurę w drodze, wierzby, których gałęzie wychodziły na przestrzeń pieszą, uszkodzony parking, schody itd. Po takim zgłoszeniu przy pomocy aplikacji dyrektorzy poszczególnych wydziałów, jednostek pracowali nad rozwiązaniem zgłoszonych tematów. I na dzisiaj 9 spośród zgłoszonych zadań już mamy załatwionych, w trakcie realizacji jest 10. Będziemy również wdzięczni za wszelkie sugestie i podpowiedzi mieszkańców dotyczące tej aplikacji. To narzędzie można poprawiać, aktualizować - dodał Marcin Stopa.

Aplikacja mobilna #RzeszowToMY łączy funkcję informacyjną, pozwalającą na zapoznanie się z aktualnościami dotyczącymi Rzeszowa oraz kalendarzem imprez, interwencyjną a także ułatwiającą uzyskanie informacji o miejskiej edukacji, konsultacjach społecznych, podatkach, ostrzeżeniach czy utrudnieniach drogowych.

Stanowi kolejny krok w realizacji idei Smart City i jest dostępna na najpopularniejszych platformach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Aplikacja zintegrowana jest z internetowym kontem mieszkańca, które umożliwia zdalne załatwienie wybranych spraw urzędowych. Internetowe konto mieszkańca stanowi zbiór różnych usług administracji lokalnej skupionych w jednym miejscu. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkaniec będzie miał dostęp do urzędu z każdego miejsca i o dowolnej porze.

Ważne - aplikacja nie służy do zgłaszania sytuacji mogących bezpośrednio zagrażać życiu lub zdrowiu. Takie przypadki powinny być przekazywane bezpośrednio do służb odpowiedzialnych na numer alarmowy 112 lub do Straży Miejskiej - 986.