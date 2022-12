Na rzeszowskim rynku zrobiło się bardzo klimatycznie, a to wszystko za sprawą pięknie ozdobionej choinki i kiermaszu bożonarodzeniowego. Przygotowano też atrakcje dla najmłodszych.

Rynek w Rzeszowie jest już w klimatycznej świątecznej scenerii. Przy scenie, czyli tak, jak co roku ustawiono choinkę. Jak oceniają mieszkańcy, drzewko robi wrażenie, jest pięknie ozdobione, to taka klasyczna elegancja - podaje portal rzeszow.naszemiasto.pl

Światełka na choince i świąteczne iluminacje na terenie jarmarku, włączył w sobotę prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. Jak podkreślił, ważne, aby w tym świątecznym czasie być razem. Może ten rok nie jest łatwy, ani dla nas, ani dla gości z Ukrainy, którzy u nas chronią się przed wojną, ale tym ważniejsze jest, żebyśmy przygotowania do świąt spędzili razem, radośnie i z nadzieją - powiedział ze sceny prezydent Fijołek.

Świąteczne stragany

Czerwone stragany ustawiono w dwóch równych rzędach. Można tu kupić świąteczne upominki, bombki, kubki z ceramiki, ręcznie robioną biżuterię ze szlachetnymi kamieniami, przytulanki wydziergane na szydełku sery, miody czy wino.

Można też kupić albo zamówić rybę na święta. Wędzona makrela, karp i jesiotr w cenach od 53 zł za kilogram do 129 zł. Świeży karp - to wydatek rzędu 35-75 zł.

Atrakcje dla dzieci

Dla najmłodszych przygotowano zjeżdżalnię z dmuchanymi oponami - 5 minut takiej przyjemności kosztuje 15 zł. Za bilet na młyńskie koło trzeba zapłacić 20 zł.Jest także tradycyjna szopka bożonarodzeniowa. Jest święta rodzina, są trzej królowie, pasterze i zwierzęta. Dalej jest obrotowa dekoracja świetlna. Dzieci mogą usiąść na reniferach.

Świąteczne miasteczko i jarmark potrwa do 1 stycznia 2023.

Będzie czynne od poniedziałku do soboty, od godz. 13:00 do 21:00, a w niedziele od 11:00 do 21:00.