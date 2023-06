Zakończyły się prace związane z przebudową przejazdu kolejowego na ul. Myśliwskiej w Rzeszowie. Zostanie otwarty w piątek późnym popołudniem - poinformował urząd miasta.

Rzeszów z lotu ptaka / Darek Delmanowicz / PAP

Inwestycję udało się zakończyć szybciej niż pierwotnie zakładano - przekazał Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa. Finał planowany był na 20 czerwca.

Tymczasem przejazd kolejowy zostanie otwarty dla samochodów osobowych w piątek o godz. 18:00. Autobusy komunikacji miejskiej wrócą na swoje trasy w sobotę.



Prace na przejeździe kolejowym na ul. Myśliwskiej rozpoczęły się 5 czerwca. Od tego dnia mieszkańcy dwóch osiedli: Pogwizdów Nowy i Miłocin Św. Huberta musieli korzystać z objazdów.



Roboty polegały m.in. na wykonaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, poszerzeniu przejazdu kolejowego wraz z przebudową przepustu i odtworzeniem konstrukcji drogowe.



Modernizacja przejazdu kolejowego jest częścią jednej z największych inwestycji trwającej obecnie w Rzeszowie. Jej zakres obejmuje rozbudowę do czterech pasów około kilometrowego odcinka ul. Warszawskiej. Wzdłuż drogi powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie.



Koszt przebudowy ul. Warszawskiej to 33,5 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 r. Jest ona dofinansowana z rządowego funduszu Polski Ład.