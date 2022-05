Rzeszowski urząd miasta obiecuje, że tylko kilka miesięcy zostało do otwarcia basenu przy ul. Matuszczaka. To jedna z największych, trwających w mieście inwestycji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Inwestycja będzie kosztować blisko 26 mln złotych i jest już na zaawansowanym etapie. Samorządowcy mówią, że z basenu będzie można korzystać już od września.

Roboty wykończeniowe trwają na hali basenowej, która ma już zadaszenie.

Prowadzone są także zaawansowane prace przy instalacjach. Na ukończeniu są roboty związane z wykonaniem tynków i wylewek. Na czerwiec planowana jest dostawa i montaż elementów technologii basenowych, m.in. filtrów, systemu zraszania, pomp, dmuchaw a także instalacji fotowoltaicznej - informuje portal erzeszow.pl.

Basen będzie sześć torów pływackich i będzie służył do rekreacji mieszkańcom Rzeszowa. Z obiektu będą mogli też korzystać profesjonaliści: ma on spełniać zasady FINA, które obowiązują podczas zawodów w skokach do wody, co umożliwi treningi Kadry Narodowej w skokach indywidualnych i synchronicznych.

Na pływalni będą mogli także szkolić się najmłodsi zawodnicy. Będzie tam możliwa także nauka nurkowania, pływania synchronicznego oraz gra w piłkę wodną. Przy niecce będzie się znajdować profesjonalna sala gimnastyczna z siłownią do "suchych" treningów, wyposażona w suchy basen, komplet trampolin, batuty i system video-odtwarzania - podaje lokalny portal.

Basen będzie też miał profesjonalne zaplecze szatniowe, saunę, trybunę, strefę dla prasy z salą konferencyjną i pomieszczenia dla ratowników.