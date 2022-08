W Rzeszowie ma powstać trzeci w mieście Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podczas najbliższej sesji radni zajmą się uchwałą, która pozwoli pozyskać działki na ten cel.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chodzi o teren o powierzchni około 2,5 ha w rejonie drogi łączącej ulicę Podkarpacką z ekspresową S19. To własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Miasto pozyskać działki nieodpłatnie.

Obecnie w Rzeszowie działają dwa punkty zbiórki odpadów, przy ul. Ciepłowniczej i al. Sikorskiego. Rocznie przyjmuje się w nich około 10 tysięcy ton odpadów. Mieszkańcy przywożą tu śmieci, których nie można wyrzucać bezpośrednio do kubłów na osiedlach.

To m.in. meble, zużyty sprzęt elektroniczny, pozostałości po budowach, czy przeterminowane lekarstwa albo farby. Olbrzymią część stanowią odpady zielone, głównie po koszeniu trawników. Wykorzystujemy je do produkcji kompostu. Z pozostałych odpadów odzyskujemy natomiast surowce wtórne. To, co nie nadaje się do powtórnego wykorzystania i przetworzenia trafia do spalarni - tłumaczy Sławomir Progorowicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie.

Nowy punkt ma powstać po lewej stronie Wisłoka, co ułatwiłoby dostęp do niego mieszkańcom zachodniej części miasta. Poza infrastrukturą do selekcji i składowania odpadów zaplanowano tu także ścieżkę edukacyjną dla uczniów i przedszkolaków z Rzeszowa.