​Artyści profesjonalni, absolwenci wyższych uczelni artystycznych są zaproszeni do udziału w Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, którego XI edycja ruszyła w Muzeum Kresów w Lubaczowie (Podkarpackie). Prace należy przesłać do 31 maja

Organizatorzy podkreślają, że jest to edycja jubileuszowa - odbywa się bowiem w 30-lecie konkursu.

Jak przypomniał dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie Piotr Zubowski, Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego to ogólnopolski konkurs, organizowany nieprzerwanie od 1993 r. Od początku istnienia przyciąga artystów profesjonalnych z całej Polski, zarówno tych o uznanym dorobku, jak i tych, którzy rozpoczynają swoją artystyczną karierę. Dowodzi to wartości i żywotności tej dziedziny sztuki - ocenił Zubowski.

Podkreślił jednocześnie, że dzięki temu, że wydarzenie odbywa się cyklicznie, kolekcja rysunku współczesnego w Muzeum Kresów w Lubaczowie, do której trafiają nagrodzone i wyróżnione prace, znacznie się rozwinęła. Pozwala obserwować różnorodność zjawisk twórczych, postaw, wrażliwości, technik rysunkowych i tematów, a także zmiany zachodzące w nich na przestrzeni lat. Dzieje się tak również za sprawą dość rygorystycznego i tradycyjnego traktowania pojęcia rysunku, jako autonomicznej i niezależnej dziedziny sztuki - zwrócił uwagę Zubowski.

W lubaczowskiej kolekcji rysunku współczesnego, sięgającej lat 60. XX wieku, znajdują się prace najwybitniejszych polskich artystów, m.in.: Mariana Kopfa, Ryszarda Otręby, Adama Hoffmana, Jana Pamuły, Jana Dobkowskiego, Alfreda Lenicy, Aleksandra Kobzdeja, Marka Chlandy, Jonasza Sterna, Erny Rosenstein, Wacława Borowskiego, Marii Jaremy Kazimierza Mikulskiego, Zdzisława Beksińskiego.

W dziesięciu dotychczasowych edycjach konkursu, odbywających się w latach 1993-2020, wzięło udział ponad dwa tysiące uczestników, którzy zaprezentowali kolejnym komisjom konkursowym ponad pięć i pół tysiąca prac. Jubileuszowa, XI edycja jest okazją dla artystów do dołączenia do tego wyjątkowego grona - zaprosił dyrektor lubaczowskiego muzeum.

Konkurs adresowany jest do profesjonalnych artystów plastyków, absolwentów wyższych uczelni artystycznych, będących obywatelami Polski.

Każdy uczestnik może przesłać do trzech prac wykonanych na papierze, w dowolnej technice rysunkowej. Prace muszą pochodzić z lat 2020-2023. Prace należy przesłać do 31 maja.

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie muzeum https://muzeumkresow.eu/wp-content/uploads/2019/09/Triennale-2023_regulamin-1.pdf

Prace konkursowego jury, w skład którego wejdą specjaliści w dziedzinie sztuki współczesnej, zaplanowano na czerwiec br.

Zdobywca grand prix otrzyma 15 tys. zł oraz możliwość zrealizowania indywidualnej wystawy w Muzeum Kresów w Lubaczowie podczas kolejnej edycji Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w 2026 r.

Nagrody finansowe otrzymają też zdobywcy trzech pierwszych miejsc i wyróżnieni.

Celem triennale jest popularyzowanie rysunku, prezentacja dorobku artystycznego twórców z całej Polski oraz przybliżenie sztuki współczesnej w środowisku, które oddalone jest od większych ośrodków akademickich i twórczych. Triennale to także miejsce, gdzie artyści profesjonalni mogą konfrontować dokonania artystyczne w dziedzinie rysunku.

Wyniki konkursu znane będą najpóźniej do 30 czerwca. Natomiast wernisaż wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na przełomie września i października 2023 r. w Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Planowana jest też prezentacja wystawy w innych muzeach i galeriach.