28-latek pędził ulicami Krosna uciekając przed policją. Kierowca fiata nie zatrzymał się do kontroli drogowej, ponieważ nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem. Mężczyzna trafił do aresztu, a za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

28-latek nie zatrzymał się do policyjnej kontroli / Podkarpacka Policja / Policja Do brawurowej akcji policji doszło w Krośnie, w piątek około godziny 22:00. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę fiata. Mężczyzna chciał ominąć patrol, bariery zabezpieczające i przejechał remontowanym mostem na ul. Paderewskiego. Kierowca uciekał jadąc chodnikiem, wyprzedzał inne auta i zmuszał je do zjazdu na chodnik lub gwałtownego hamowania. Na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej z ul. Bieszczadzką zignorował czerwone światło i próbował zepchnąć z drogi policyjny radiowóz. Policjanci zatrzymali go dopiero, kiedy wjechał na teren jednej z prywatnych posesji. Mężczyzna był trzeźwy, pobrano mu krew do badań laboratoryjnych na zawartość środków odurzających. 28-latek trafił do policyjnego aresztu, a jego samochód został odholowany. Podczas sprawdzenia wyszło na jaw, że zatrzymany nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Trwa szczegółowe wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. 28-latek odpowie przed sądem m.in. za przestępstwo niezatrzymania się do policyjnej kontroli, kierowanie pojazdem bez uprawnień, a także inne wykroczenia, których dopuścił się podczas ucieczki. Zobacz również: 15. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy startuje wkrótce w Rzeszowie

