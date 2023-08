W związku z 32. Rajdem Rzeszowskim w piątek po południu na ulicach miasta będą utrudnienia w ruchu. Zamknięte zostaną ulice, wyznaczono objazdy dla autobusów MPK.

UM Rzeszów / Grzegorz Bukala /

W rajdzie wystartuje ponad 100 załóg. Jeden z 11 odcinków specjalnych odbędzie się w piątek po południu w centrum Rzeszowa.

W związku z wydarzeniem, od godz. 17 do 23 wyłączone z ruchu będą: al. Cieplińskiego w kierunku ul. Dąbrowskiego, rondo Pakosława, rondo Żołnierzy Wyklętych, ul. Moniuszki, Plac Farny, ul. Sokoła, rondo Tokarczuka, ul. Lisa Kuli, ul. Jagiellońska (od Poniatowskiego do Zygmuntowskiej), ul. Mochnackiego (od ronda Pakosława do wjazdu na parking przy Galerii Graffica), ul. Pułaskiego (od al. Cieplińskiego do parkingu przy ROSiR), ul. Jana III Sobieskiego (od Sokoła do Bernardyńskiej), ul. Jana Matejki (od pl. Farnego do Rynku), ul. Słowackiego (od Rynku do Króla Kazimierza) i ul. Zygmuntowska (od Moniuszki do Jagiellońskiej).

Policja zaleca objazdy: od skrzyżowania Marszałkowskiej z Piłsudskiego do ul. Krakowskiej, następnie do al. Witosa, al. Batalionów Chłopskich do ul. Dąbrowskiego oraz od skrzyżowania ul. Marszałkowskiej z al. Piłsudskiego do al. Rejtana i następnie do al. Powstańców Warszawy.

W tym samym czasie, 22 linie autobusowe MPK, kursujące ulicami Mochnackiego, Lisa-Kuli i Cieplińskiego, będą miały zmienione trasy.