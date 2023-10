W piątek na przebudowywanej ul. Warszawskiej w Rzeszowie rozpocznie się układanie ostatniej warstwy nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Myśliwską. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów.

Przebudowa Warszawskiej (zdjęcie archiwalne) / Darek Delmanowicz / PAP

Prace mają potrwać do poniedziałku 23 października. W związku z tym wyznaczono objazdy. Kierowcy samochodów do 3,5 tony, chcący dojechać do osiedli: Miłocin, Pogwizdów Nowy lub też z nich wyjechać będą musieli korzystać z ulicy Borowej.

Samochody cięższe będą korzystały z dróg powiatowych w miejscowościach Rudna Mała oraz Rudna Wielka.

Przebudowa ul. Warszawskiej to jedna z największych inwestycji trwających obecnie w Rzeszowie. Jej wartość to ponad 33 mln zł.

Około kilometrowy odcinek ulicy zostanie rozbudowany do czterech pasów. Częścią przedsięwzięcia jest także rozbudowa skrzyżowań i dróg podporządkowanych do ul. Warszawskiej, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Myśliwską, rozbudowa odcinków ulic: Myśliwskiej, Łowieckiej i Bażantowej. Powstaną nowe chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe, a zatoki autobusowe zostaną przebudowane.

Wykonawca - firma Starbag - zakończyła prace przy budowie konstrukcji nowej jezdni, na której ułożono warstwy bitumiczne - podbudowę i warstwę wiążącą. Dodatkowo została ułożona nawierzchnia na jezdni wschodniej, wybudowano zatoki autobusowe. Przeprowadzono roboty na przejeździe kolejowo - drogowym, zakończono także m.in. prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Dobiegają końca prace przy budowie ścieżki pieszo - rowerowej.

Przebudowa ul. Warszawskiej zakończy się w grudniu tego roku.