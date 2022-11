Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa kontrola Urzędu Zamówień Publicznych przetargu na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka - poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Droga S19 / GDDKiA Rzeszów /

To oznacza, że kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy, które GDDKiA planuje jeszcze w listopadzie.

Droga będzie miała długość ok. 13,8 km, a inwestycja będzie realizowana w systemie "projektuj i buduj".

W przetargu złożono w sumie osiem ofert. Najkorzystniejszą z nich przedstawił Strabag, który zaoferował zrealizowanie tego zadania za kwotę ponad 272 mln zł.

Obecnie S19 na odcinku między Sokołowem Małopolskim i Jasionką posiada trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie, będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza.

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie w tym: estakada o dł. 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty, trzynaście przejść dla zwierząt, przejazd gospodarczy i dwa przepusty. Będą też przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i zbiorniki retencyjne.

Ponieważ w Nienadówce droga ekspresowa poprowadzona zostanie estakadą w odległości ok. 30 m od neogotyckiego kościoła parafialnego zdecydowano, że w rejonie kościoła nie będą stosowane walce wibracyjne.

W ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna zostanie rozbudowany do kat. II, co oznacza to, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe.