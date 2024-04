Płonie sortownia śmieci w Przemyślu. Z ogniem, który zauważono o poranku, walczy kilkanaście jednostek straży pożarnej.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Pali się blaszana wiata o wymiarach 30 x 70 metrów. Jej dach się zapadł. Strażacy starają się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia.

W hali znajdują się 2 tysiące ton sprasowanych odpadów. To bardzo energetyczny materiał, używany jako paliwo. Odpady były przeznaczone do wywiezienia do spalarni.



Na miejscu jest mobilne laboratorium, które będzie badać jakość powietrza.