Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w Starej Wsi. Kierująca audi 29-latka potrąciła idącego lewą stroną jezdni mężczyznę i uciekła. Po chwili została zatrzymana. Miała blisko 2 promile alkoholu w organizmie - poinformowała policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło w środę przed g. 15. na drodze powiatowej w Starej Wsi. Mężczyzna szedł lewą stroną jezdni w kierunku Bliznego. Kierująca audi na wysokości jednej z posesji potrąciła pieszego i nie udzielając mu pomocy, odjechała. Zaparkowała samochód pod jednym z pobliskich sklepów i pieszo szła chodnikiem. Po chwili została zatrzymana przez policjantów.

Kobieta oświadczyła funkcjonariuszom, że miała ograniczoną widoczność z uwagi na oślepiające słońce i nie hamując uderzyła w jakąś przeszkodę.

29-latka trafiła do aresztu, do czasu wytrzeźwienia. 52-letni poszkodowany został przewieziony do szpitala w Brzozowie. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz ucieczkę z miejsca wypadku drogowego i nieudzielanie pomocy kobieta odpowie przed sądem.