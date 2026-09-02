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Poszukiwany pilot śmigłowca zgłosił się na policję. Incydent blisko zakładów Siarkopol

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 września (07:28)

Pilot śmigłowca, który zerwał linię wysokiego napięcia w okolicy zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu (Podkarpackie), zgłosił się na policję w Tarnowie - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Pilot to 56-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego.

Poszukiwany pilot śmigłowca zgłosił się na policję. Incydent blisko zakładów Siarkopol
Pilot zgłosił się na policję w Tarnowie, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Pilot śmigłowca, który zerwał linię wysokiego napięcia w Tarnobrzegu, zgłosił się na policję w Tarnowie.
  • Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, gdy lekki cywilny śmigłowiec uszkodził linię energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol.
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Trwają czynności w tej sprawie. Postępowanie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia w ruchu powietrznym i niepoinformowania o incydencie.

We wtorek policja potwierdziła ustalenia RMF FM, że to lekki cywilny śmigłowiec zerwał linię energetyczną w okolicy zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. 

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Policję zawiadomili świadkowie, którzy relacjonowali, że maszyna wylądowała po tym, jak zerwała linię wysokiego napięcia, a pilot wyszedł na zewnątrz, ocenił uszkodzenia i odleciał

Jak ustalił nasz reporter, funkcjonariusze mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, a także zdjęcia wykonane przez świadków, którzy wykonali je tuż po tym, gdy śmigłowiec zerwał przewód energetyczny. 

Policja nawiązała też kontakt ze służbami kontroli lotów oraz państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. 


Źródło: RMF24
Tagi: śmigłowiec
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