Poszukiwany pilot śmigłowca zgłosił się na policję. Incydent blisko zakładów Siarkopol

Trwają czynności w tej sprawie. Postępowanie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia w ruchu powietrznym i niepoinformowania o incydencie.
We wtorek policja potwierdziła ustalenia RMF FM, że to lekki cywilny śmigłowiec zerwał linię energetyczną w okolicy zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Policję zawiadomili świadkowie, którzy relacjonowali, że maszyna wylądowała po tym, jak zerwała linię wysokiego napięcia, a pilot wyszedł na zewnątrz, ocenił uszkodzenia i odleciał.
Jak ustalił nasz reporter, funkcjonariusze mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, a także zdjęcia wykonane przez świadków, którzy wykonali je tuż po tym, gdy śmigłowiec zerwał przewód energetyczny.
Policja nawiązała też kontakt ze służbami kontroli lotów oraz państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych.