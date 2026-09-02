Poszukiwany pilot śmigłowca zgłosił się na policję. Incydent blisko zakładów Siarkopol

RMF24

Pilot śmigłowca, który zerwał linię wysokiego napięcia w okolicy zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu (Podkarpackie), zgłosił się na policję w Tarnowie - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Pilot to 56-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego.

Pilot zgłosił się na policję w Tarnowie, zdj. ilustracyjne

Pilot zgłosił się na policję w Tarnowie, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Trwają czynności w tej sprawie. Postępowanie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia w ruchu powietrznym i niepoinformowania o incydencie.

We wtorek policja potwierdziła ustalenia RMF FM, że to lekki cywilny śmigłowiec zerwał linię energetyczną w okolicy zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Policję zawiadomili świadkowie, którzy relacjonowali, że maszyna wylądowała po tym, jak zerwała linię wysokiego napięcia, a pilot wyszedł na zewnątrz, ocenił uszkodzenia i odleciał.

Jak ustalił nasz reporter, funkcjonariusze mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, a także zdjęcia wykonane przez świadków, którzy wykonali je tuż po tym, gdy śmigłowiec zerwał przewód energetyczny.

Policja nawiązała też kontakt ze służbami kontroli lotów oraz państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych.