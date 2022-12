Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Joanna Dubiel-Sowa, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie przekazała, że PCPR w związku z coraz większymi trudnościami z umieszczeniami dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju, poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.

Obecnie w powiecie posiadamy deficyt kandydatów na rodziny zastępcze. Niestety coraz mniejsze jest zainteresowanie osób świadczeniem tego typu pomocy, a zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicom naturalnym jest naszym zadaniem. Rodzicielstwo zastępcze to też najlepsze środowisko do wzrastania dla dzieci czasowo pozbawionych opieki - zaznaczyła.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dziecku lub dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego. M.in. poprzez zapewnienie dzieciom opieki medycznej, edukacji, rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpowiednich warunków bytowych, organizacji czasu wolnego oraz Obecnie na terenie powiatu łańcuckiego funkcjonują 62 rodziny zastępcze, w tym rodziny spokrewnione 35, niezawodowe 23, rodziny zawodowe 4, w których wychowuje się 93 dzieci. Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie:

746 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 1189 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Ponadto każdej rodzinie zastępczej zapewniana jest według potrzeb pomoc, m.in.: psychologa, radcy prawnego, pedagoga.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Jeżeli te osoby spełniają następujące warunki m.in. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny. Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą również w bezpłatnym szkoleniu. - Wszystkich chętnych do stworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i obdarowania miłością rodzicielską dzieci, które zostały jej pozbawione, zachęcamy do kontaktu z działem pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Kontakt pod numerem telefonu 17 225 69-69 - zachęca dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.