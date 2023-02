Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z Sanoka po pościgu zatrzymali obywatela Ukrainy, przewożącego nielegalnych imigrantów z Afganistanu i Turcji. W trakcie ucieczki przed strażnikami granicznymi przemytnik porzucił auto wraz z pasażerami i uciekł do lasu.

Zatrzymanie przemytnika imigrantów / Bieszczadzki Odział Straży Granicznej /

Jak poinformował w czwartek PAP rzecznik BiOSG ppor. Piotr Zakielarz do zatrzymania Ukraińca i nielegalnych imigrantów doszło w środę w okolicach miejscowości Ożenna (pow. jasielski). Tam strażnicy graniczni prowadzili kontrolę drogową z zadaniem zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.

Do sprawdzenia wytypowali sportowe audi na czeskich numerach rejestracyjnych. W momencie, gdy mundurowi wydawali sygnał do zatrzymania, kierowca nagle przyspieszył i ruszył w ucieczkę - opisywał ppor. Zakielarz.

Funkcjonariusze wspierani przez wezwane posiłki ruszyli w pościg za uciekinierem i wkrótce dotarli do porzuconego pojazdu.

28-letni Ukrainiec wysiadł z auta i zbiegł w kierunku pobliskiego lasu, gdzie został zatrzymany. W aucie zostawił trzech przewożonych imigrantów: dwóch obywateli Afganistanu oraz Turka, w wieku od 16 do 35 lat. Chwilę wcześniej przekroczyli granicę ze Słowacji, a ostatecznie chcieli dotrzeć do Niemiec i dołączyć do swoich rodzin oraz znajomych - mówił rzecznik BiOSG.

Dodał, że imigranci zapłacili przemytnikom za przerzut do Europy zachodniej z krajów zamieszkania różne kwoty, najwyższa to ponad 6,5 tys. euro. Jeden z mężczyzn złożył też w Grecji wniosek o ochronę międzynarodową. Wszyscy decyzją sądu zostali umieszczeni w ośrodkach dla cudzoziemców. Straż graniczna prowadzi dalsze czynności w ich sprawach.

Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy oraz niezatrzymania się do kontroli, do których się przyznał i dobrowolnie poddał karze 12 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Zostanie też zobowiązany do powrotu do swojej ojczyzny.

Od początku roku Straż Graniczna zatrzymała 24 sprawców nielegalnego przekroczenia podkarpackiego odcinka granicy z Ukrainą oraz Słowacją. Byli to głównie obywatele Ukrainy, Syrii, Afganistanu oraz Turcji.