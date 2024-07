Ponad 100 mln zł przeznaczy urząd marszałkowski w Rzeszowie na wdrożenie kompleksowego programu ochrony powietrza w regionie. To pierwszy w kraju tak duży projekt dotyczący ochrony powietrza finansowany z Unii Europejskiej.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

"Podkarpackie - żyj i oddychaj" - to projekt dotyczący ochrony powietrza w regionie. Bierze w nim udział ponad 60 samorządów oraz kilka organizacji i instytucji.



Cieszę się bardzo, że zainteresowanie nim było bardzo duże, co pozwoliło nam sięgnąć po środki zewnętrzne. Gdyby nie zaangażowanie beneficjentów, świadomość wagi tego projektu, tak naprawdę nie udałoby nam się po te środki sięgnąć - mówiła Anna Huk, członek zarządu woj. podkarpackiego.



Huk dodała, że projekt będzie skierowany nie tylko do podkarpackich samorządów, które są głównymi partnerami, ale przede wszystkim do mieszkańców Podkarpacia.



Z kolei wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Ożóg podał, że według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na Podkarpaciu jest jeszcze 121 tys. pozaklasowych kotłów na paliwo stałe i ok. 107 tys. kotłów III i IV klasy.

Zgodnie z prawodawstwem unijnym jesteśmy zobowiązani do 2028 roku do ich wymiany. Nasz projekt ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców, zachęcenie ich do tego, aby sięgali po dostępne środki i wymieniali sukcesywnie te kotły - wyjaśnia Karol Ożóg.



Gminy biorące udział w projekcie uzyskają dofinansowanie na przeszkolenie pracownika i kilkuletnie finansowanie jego etatu, jako doradcy ds. powietrza i energii.



Doradcy będą wspierać mieszkańców województwa podkarpackiego w różnych kwestiach: pomogą z wymianą kopciuchów, podpowiedzą, jak najlepiej przeprowadzić termomodernizację budynku, gdzie zdobyć na nią dofinansowanie, jaką instalację OZE zamontować w domu czy gminie.





Na realizację projektu samorząd województwa pozyskał unijne dofinansowanie z programu LIFE oraz dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie na działania w ramach projektu jest ponad 100 mln zł.