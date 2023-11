Odblaski ratują życie - przypominają podkarpaccy policjanci. W związku ze wzmożonym ruchem w okolicach cmentarzy, apelują do pieszych, żeby idąc wieczorem na groby bliskich, mieli na sobie elementy odblaskowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci od rana pod szczególnym nadzorem mają okolice cmentarzy. Do tej pory podkarpaccy funkcjonariusze nie informowali o wypadkach i poważnych utrudnieniach. Jednak cały czas apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, także w rejonie przejść dla pieszych. A pieszym przypominają o odblaskach.



W rozmowie z PAP kom. Piotr Wojtunik, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przypomniał, że pieszy z odblaskiem widoczny jest z odległości nawet 150 metrów. Bez niego zaledwie z 30 i w takiej sytuacji kierowca nie ma szans, żeby zareagować na czas.



Samochód przecież nie zatrzyma się w miejscu - powiedział kom. Wojtunik. A wystarczy założyć odblaskową opaskę na rękaw kurtki lub nogawkę spodni. Kierowca widząc świecący punkt albo ściągnie nogę z pedału gazu, albo zwolni i przygotuje się na to, że być może będzie musiał hamować lub ominąć pieszego - tłumaczył rzecznik podkarpackiej policji.