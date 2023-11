W Zakopanem odbywa się 31. kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobów. Szczególnej pielęgnacji wymagają nagrobki zabytkowego Cmentarza Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku. Konserwacji wymaga m.in. krzyż na grobie prozaika i poety Kornela Makuszyńskiego oraz metaloplastyka z grobu autorów "Wielkiej encyklopedii tatrzańskiej" Zofii i Witolda Paryskich.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dzień Wszystkich Świętych to czas szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych. Musimy także pamiętać i dbać o pamięć naszych bohaterów, poetów, sportowców zgodnie z mottem widniejącym przy wejściu na Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku: "Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie". Dbając o te groby, które niejednokrotnie są dziełami sztuki, przekazując datki na ich odnowę, wyrażamy naszą pamięć i spełniamy patriotyczny obowiązek - powiedziała Agata Nowakowska-Wolak, konserwatorka zabytków z Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.



Podczas ubiegłorocznej zakopiańskiej kwesty zebrano ponad 26 tys. zł. Za te fundusze udało się wykonać wiele prac pielęgnacyjnych, profilaktycznych i konserwatorskich. Na Pęksowym Brzyzku przeprowadzono pielęgnację 20 grobów, m.in. zakonserwowano elementy metaloplastyki: krzyże, sztaby, ogrodzenia i bramki. Kompleksowej konserwacji podano 10 nagrobków, w tym artysty Władysława Hasiora.



Wykonano także nowy drewniany krzyż na wzór starego zbutwiałego oraz naprawiono inny uszkodzony krzyż na bezimiennych mogiłach. Dodatkowo, w tzw. czynie społecznym, członkowie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, oraz uczniowie Zespołu Szkół Budowalnych w Zakopanem dokonali generalnych porządków na całej zabytkowej nekropolii przed dniem Wszystkich Świętych.



Organizatorem zakopiańskiej kwesty jest Podhalański oddział Towarzystwo Opieki nad Zabytkami im. Stanisława Witkiewicza.



Cmentarz na Pęksowym Brzyzku to niewielka nekropolia, na której spoczywają zasłużeni artyści, literaci, sportowcy, patrioci oraz ratownicy i przewodnicy tatrzańscy. Niemal każdy nagrobek na tym wyjątkowym cmentarzu jest dziełem sztuki. Wiele z nich wyszło spod dłut wybitnych zakopiańskich artystów. Swoją formą nawiązują niejednokrotnie do twórczości pochowanych tam osób, np. nagrobek architekta Stanisława Witkiewicza to elementy architektury podhalańskiej, a grób lutnika i sportowca Franciszka Marduły zdobi granitowy kontrabas. Powstały na początku XIX wieku zakopiański cmentarz już w 1931 r. został uznany za zabytek.