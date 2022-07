Do wojewody podkarpackiego złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10 km drogi ekspresowej S19 między węzłami Krosno i Miejsce Piastowe - poinformowała w piątek PAP rzeczniczka prasowa GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus.

/ GDDKiA Rzeszów /

Ten odcinek S19 jest realizowany w systemie projektuj i buduj. Wykonawcą jest konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. Wartość umowy wynosi ponad 365 mln zł. Wykonawca na podstawie koncepcji programowej opracował dokumentację techniczną niezbędną do złożenia wniosku o decyzję ZRID.

Rarus dodała, że rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest wiosną przyszłego roku, po uzyskaniu decyzji ZRID. W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej. Powstaną też dwa węzły drogowe Krosno i Miejsce Piastowe. Węzeł Krosno połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28 - podkreśliła Rarus.

Zakres prac obejmie również budowę obiektów inżynierskich: dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i czterech wiaduktów nad nią, trzech przejść dla zwierząt oraz trzech przepustów pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże - Krościenko.

Rarus zaznaczyła, że odcinek drogi ekspresowej S19 Krosno - Miejsce Piastowe przebiega przez tereny płaskie, wykorzystywane w dużej mierze rolniczo.

Na południowej części odcinka występują tereny bardziej zróżnicowane morfologicznie, gdzie trasa przecina liczne kotliny i doliny rzeczne. Pod względem geologicznym, obszar inwestycji charakteryzuje się skomplikowaną budową związaną z występowaniem utworów fliszu karpackiego. W rejonie projektowanej inwestycji występuje teren predysponowany osuwiskowo - podała rzeczniczka.

Jak przekazała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA, trwa końcowy etap projektowania, opracowywana jest dokumentacja wykonawcza.

Trasa powinna być gotowa w 2025 r.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.