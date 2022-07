Trzy podkarpackie miasta - Łańcut, Lesko i Tyczyn będą miały obwodnice. W poniedziałek podpisane zostały umowy na dofinansowanie tych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W sumie samorząd województwa, który będzie realizował obwodnice, otrzymał ponad 148 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Umowy na dofinansowanie zostały podpisane w poniedziałek w Łańcucie. Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber, obwodnice odgrywają kluczową rolę w transporcie drogowym.

„Z jednej strony pozwalają kierowcom w sposób niezakłócony, bez korków przejechać dany odcinek drogi, a z drugiej strony dają ogromną ulgę, czystsze powietrze, mniej hałasu i większe bezpieczeństwo drogowe mieszkańcom danej miejscowości, na terenie której budowana jest obwodnica" - mówił.





Jedną z inwestycji, która otrzymała dofinansowanie z RFRD (w kwocie ponad 32,5 mln zł) jest obwodnica Łańcuta, która będzie miała 3,4 km i będzie fragmentem drogi wojewódzkiej nr 877.

Jej początek przewidziano na istniejącym rondzie na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 877 w miejscowości Wola Dalsza, natomiast koniec na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą Graniczną na granicy Łańcuta i Głuchowa. Inwestycja ma powstać do 2024 r.



Druga dofinansowana inwestycja to obwodnica Leska, która powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej 894. Kwota dofinansowania wyniosła 100 mln zł. Inwestycja ma być gotowa w 2026 r. Droga ma mieć ok. 3,7 km i swój początek w miejscowości Postołów na drodze krajowej nr 84, natomiast koniec na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 894 w miejscowości Huzele. W ramach obwodnicy ma powstać również most na Sanie.



Dofinansowanie otrzymała również obwodnica Tyczyna, która będzie częścią drogi wojewódzkiej 878. Szacunkowy koszt zadania to 22 mln zł, a dofinansowanie wynosi 15,6 mln zł. Obwodnica ma powstać do 2026 r.

Trasa będzie miała ok. 1,5 km długości. Początek planowanej drogi przewidziano na istniejącym skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 878 z ul. Orkana, natomiast koniec na skrzyżowaniu z ulicą Mokra Strona. Planowana jest budowa dwóch mostów - przez Strug i Hermanówkę.