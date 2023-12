Samorząd Województwa Podkarpackiego testuje właśnie zakupione nowe pociągi hybrydowe, które wyjadą na podkarpackie tory w lutym 2024, a ich obsługą zajmie się największy polski przewoźnik regionalny – Polregio. Wczoraj odbył się pokazowy przejazd nowych pociągów na trasie Rzeszów – Mielec.

/ Materiały prasowe

"Hybrydy", które wyjadą na podkarpackie tory osiągają prędkość 160 km/h w trakcji elektrycznej oraz 120 km/h przy wykorzystaniu silnika spalinowego. Są wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, automaty biletowe, Wi-Fi, gniazdka elektryczne, wydzielone miejsca do przewozu rowerów oraz ratujące życie defibrylatory AED.

Każdy z pojazdów ma ponad 140 miejsc siedzących i 160 stojących.

W związku z zakupem pojazdów hybrydowych w nowym roku w ofercie przewozowej województwa realizowanej przez Polregio znajdą się m.in. kursy pociągów z Padwi Narodowej i z Mielca przez Dębicę do Rzeszowa.

To uzupełni naszą ofertę przewozową. Chcieliśmy uruchomić kursy pociągów między Mielcem a Rzeszowem, ale linia 25 nie jest zelektryfikowana. Dzięki hybrydom te kursy będą mogły się odbywać bez konieczności przesiadania się w Dębicy do innego pociągu. Zakończyliśmy też przebudowę układu drogowego w Rzemieniu dzięki czemu powstał nowy, bezpieczny przejazd kolejowy. To dzięki dobrej współpracy między województwem, powiatem a PKP PLK - powiedział marszałek województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl.

Łącznie na linii 25 w relacji Dębica - Mielec - Padew uruchomione zostaną 24 pociągi wraz z 4 pociągami realizowanymi w dłuższej relacji do/z Rzeszowa. Wszystkie te kursy realizowane będą przez Polregio.

4 nowe pociągi wyjadą na podkarpackie tory w lutym 2024 r.