Blisko 2 promile alkoholu w organizmie miał kierowca peugeota, którego policjanci zatrzymali w Oleszycach. Mężczyzna zabrał swojej dziewczynie telewizor, włożył go do auta i pojechał do domu. Teraz 29-letni mieszkaniec Oleszyc za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem.