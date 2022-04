Obserwował zaparkowane samochody i włamywał się do pojazdów, gdy ich właściciele wchodzili na cmentarz - to sposób działania 45-latka, którego zatrzymali policjanci z komendy w Jaśle (woj. podkarpackie). Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM 45-latek kradł portfele i torebki z niezabezpieczonych pojazdów. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia. Jak działał złodziej? W ostatnich tygodniach do jasielskiej komendy wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących kradzieży torebek i portfeli z pieniędzmi, które pozostawione były w samochodach zaparkowanych na parkingu cmentarza komunalnego w Jaśle przy ul. Mickiewicza - informuje podkarpacka policja. Złodziej najczęściej wykorzystywał fakt niewłaściwego zabezpieczenia samochodu, a w dwóch przypadkach wybił szybę lub uszkodził zamek w drzwiach. Zobacz również: Sceny jak z filmu. Złodzieje okradali pędzące ciężarówki, kierowcy niczego nie zauważyli Zatrzymanie "na gorącym uczynku" Sprawą zajęli się policjanci z jasielskiej komendy. Cytat Efektem wspólnych działań było zatrzymanie przestępcy na gorącym uczynku, w trakcie włamania do pojazdu i kradzieży kamery samochodowej - informuje policja. Do zatrzymania doszło w miniony piątek po godz. 16, na terenie cmentarza komunalnego w Jaśle przy ul. Mickiewicza. Pełniący w tym rejonie służbę policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego jasielskiej komendy zauważyli na terenie cmentarza podejrzanego mężczyznę. Wzbudził zainteresowanie funkcjonariuszy, ponieważ obserwował zaparkowane samochody. W pewnym momencie mężczyzna włamał się do osobowej dacii, wyłamując zamek w drzwiach i próbował ukraść kamerę samochodową. Policjanci natychmiast zatrzymali mężczyznę - czytamy na stronie podkarpackiej policji. Policjanci odzyskali także część skradzionych przedmiotów, w tym także portfele z dokumentami. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia. O jego losie zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Więcej faktów: Dwa razy ukradł to samo auto. Młody recydywista za kratkami

Kradli samochody w biały dzień. Wywozili je lawetą

Okradali luksusowe posiadłości, napadali na ciężarówki. Policjanci z CBŚP rozbili gang