Warunki w Bieszczadach nie sprzyjają turystyce – informuje dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Marek Kwasiżur. Temperatura jest dodatnia, pada deszcz i topnieje śnieg.

Bieszczady / Shutterstock

W Bieszczadach od rana niebo zakryte jest chmurami. W Ustrzykach Górnych termometry pokazują 6 st. C, w Cisnej 7 st. C. Widoczność ograniczona jest do 1 kilometra. Z prognoz wynika, że opady deszczu będą przelotne.



Warunki nie są zachęcające, aczkolwiek dla wytrawnych turystów, czy niemogących usiedzieć w miejscu skiturowców nie ma złych warunków - dodał ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Marek Kwasiżur.



Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego szlaki są częściowo przetarte i drożne.

W piętrach połonin występuje szorstka i zmrożona po opadach deszczu pokrywa śniegu, która kształtuje się na poziomie od 35 do 60 cm. W piętrze leśnym śnieg mokry, ciężki, zapadający. W miejscach zawietrznych warstwa śniegu dochodząca do 100 cm. Występują liczne oblodzenia - ostrzega Bieszczadzki Park Narodowy.

Dlatego zaleca, aby wychodząc na szlaki zabrać ze sobą raczki, raki albo rakiety śnieżne i być przygotowanym na dodatkowe utrudnienia.