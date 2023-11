Tabor rzeszowskiej komunikacji miejskiej wzbogacił się o kolejne ekologiczne autobusy. Na ulicach miasta pojawi się 20 nowych pojazdów. Zakup został dofinasowany z Unii Europejskiej.

/ Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa /

Pojazdy zostały

wyprodukowane przez firmy Solaris i Autosan.

Mam dobrą wiadomość dla mieszkańców - całą dwudziestkę komfortowych, nisko i zeroemisyjnych autobusów mamy już w Rzeszowie. Konsekwentnie wymieniamy tabor autobusowy, aby była to jedna z zachęt dla mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Niektóre z tych nowych autobusów już wożą mieszkańców, kolejne sukcesywnie będą włączane do naszego systemu komunikacyjnego - mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, podczas piątkowej konferencji prasowej.

Wśród kupionych przez Rzeszów nowych autobusów jest 10 niskopodłogowych, 12 metrowych autosanów. Są to pojazdy zasilane sprężonym gazem ziemnym, które na swój pokład mogą zabrać 95 osób.

Nowymi nabytkami są także Solarisy Urbino 9LE electric. Jest ich sześć, zostały zakupione wraz z sześcioma ładowarkami i innym osprzętem.

Kupione zostały także cztery przegubowe, 18-metrowe solarisy. Dwa z nich mają napęd elektryczny, dwa to gazowce. Łączy koszt zakupu autobusów przegubowych to nieco ponad 13 mln zł.

Zakup wszystkich 20 nowych autobusów został dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.