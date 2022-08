Od początku września autobusy MPK będą dojeżdżać do Albigowej w gminie Łańcut. Podrzeszowską gminę będzie obsługiwać linia 46. Zaplanowano po sześć kursów dziennie w obu kierunkach.

/ Urząd Miasta Rzeszowa fot. Grzegorz Bukała / Facebook

Autobus będzie jeździł z Dworca Lokalnego, przez plac Wolności, ulice: Kopisto, Witolda, Paderewskiego i Słocińską i dalej do Kraczkowej oraz Albigowej.

Jak podkreśla wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota uruchomienie połączenia było oczekiwane przez mieszkańców. Autobus kursował testowo na nieco krótszej trasie do naszej gminy. Mieszkańcy chętnie z niej korzystali, a my odbieraliśmy sygnały, że wskazane byłoby jej wydłużenie. Cieszę się, że władze Rzeszowa zgodziły się na taki ruch i jestem przekonany, że to obu stronom wyjdzie z korzyścią - mówi Jakub Czarnota.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek podkreślił, że porozumienie wpisuje się w politykę miasta, której celem jest promocja transportu zbiorowego.