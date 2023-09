Ponad 53,7 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie m.in. na wdrażanie programów dotyczących przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w szkołach takim jak m.in. cyberprzemoc. Na dofinansowanie mogą liczyć również projekty dotyczące doposażenia szkolnych pracowni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował dyr. WUP Tomasz Czop, w ogłoszonym naborze dofinansowanie mogą uzyskać projekty, którym celem będzie przede wszystkim podniesienie jakości edukacji.



Projekty mogą dotyczyć z jednej strony np. szkoleń i kursów dla uczniów oraz nauczycieli, a z drugiej strony na dofinansowanie mogą liczyć te działania, które zakładają przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w szkołach, takim jak agresji, uzależnieniom czy cyberprzemocy - dodał.



Na pieniądze mogą liczyć również projekty, które zakładają wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla dyskryminowanych uczniów oraz rodziców czy ich opiekunów prawnych. W ogłoszonym naborze swoje kompetencje i kwalifikacje mogą podnosić nauczyciele oraz kadra zarządzająca szkołami.



Jak podał Czop, na realizację projektów jest dostępna kwota ponad 53,7 mln zł. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90 proc.



Czop przypomniał, że w poprzedniej perspektywie finansowej UE, WUP przeznaczył na podniesie jakości edukacji w regionie 117,8 mln zł, zostało dofinansowanych 103 projekty.



W wyniku wszystkich realizowanych projektów, blisko 62 tys. uczniów z 519 szkół podniosło swoje kompetencje, 376 szkoły doposażyły kilkaset pracowni przyrodniczych, a 491 szkół wzbogaciło się w nowoczesny sprzęt komputerowy wspomagający nauczycieli - wymienił dyr. WUP.



Dodatkowo w związku z pandemią Covid-19, w realizowanych projektach zakupiono ponad 300 laptopów dla dzieci do nauki zdalnej.



Jak zaznaczył Czop, realizacja projektów umożliwiła również upowszechnienie na Podkarpaciu modnej ostatnio metody rozwijania kompetencji naukowo-technicznych uczniów z wykorzystaniem robotyki. Podczas takich zajęć uczniowie samodzielnie konstruują roboty oraz programują je, by wykonywały określone zadania, rozwijając przy tym umiejętności logicznego myślenia, a jednocześnie znajdują motywacje do pogłębiania wiedzy z matematyki, fizyki i informatyki - powiedział Czop.