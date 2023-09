Gra miejska, wyprawy i wyścigi rowerowe odbędą się w Radomiu podczas rozpoczynającego się Europejskiego Tygodnia Mobilności. Obchody zakończą się 22 września - w tym dniu komunikacja miejska w Radomiu będzie bezpłatna.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Europejski Tydzień Mobilności (ETM) wiąże się z kampanią zachęcającą do zmiany przyzwyczajeń niekorzystnych dla zdrowia i środowiska, a także do wyboru alternatywnych, bardziej ekologicznych rozwiązań. Dotyczy to też sposobów przemieszczania się - od chodzenia pieszo i jazdy na rowerze po komunikację publiczną - podkreślił rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu Dawid Puton.



W ramach ETM zaplanowano m.in. grę miejską "Bookujemy Radom", która ma zachęcić radomian do większej mobilności, a jednocześnie stanowi promocję czytelnictwa. Odbędzie się rowerowa wyprawa do Królewskich Źródeł w Puszczy Kozienickiej i wyścigi rowerowe w Lesie Kapturskim. Z kolei Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który obchodzi w tym roku 25-lecie tej placówki, organizuje dzień otwarty.



Na zakończenie Europejskiego Tygodnia Mobilności, 22 września - w Dniu bez Samochodu - w Radomiu będzie można jeździć bezpłatnie wszystkimi autobusami komunikacji miejskiej.