Rzeszów podpisał w czwartek umowę na budowę Wisłokostrady. To historyczny moment dla miasta – powiedział prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. Wartość inwestycji przekracza 169 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prezydent Fijołek zaznaczył, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozpoczynać budowę. W poniedziałek plac budowy zostanie przekazany wykonawcy.

Na tę inwestycję mieszkańcy czekają od kilkunastu lat. Przygotowania trwały dość długo, ale udało się nam wszystko dopiąć, zdobyć wszelkie niezbędne pozwolenia, zabezpieczyć ogromne pieniądze, wybrać wykonawcę, który to połączenie drogowe wykona. To historyczny moment dla Rzeszowa. Wisłokostrada połączy al. Rejtana z ul. gen. Maczka i ułatwi dojazd z południowej części Rzeszowa do drogi ekspresowej S19. Co bardzo istotne ta droga odciąży także z ruchu samochodowego m.in. rondo Pobitno i ścisłe centrum miasta - al. Piłsudskiego – podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Do przetargu zgłosiło się 13 firm i konsorcjów. Pod koniec lipca br. miasto zdecydowało, że ponad 2-kilometrową drogę za ponad 169 mln zł wybuduje konsorcjum firm Antex II z Lubyczy Królewskiej i Wysowa Mosty ze Stanisławowa Pierwszego.

Wzdłuż 2-kilometrowej dwupasmówki zostaną wybudowane drogi dla rowerów i chodniki. Częścią inwestycji będzie także budowa: nowego mostu nad linią kolejową Kraków - Medyka, przeprawy na rzece Młynówka, ronda na ul. Ciepłowniczej, sześciu zatok autobusowych, 13 przejść dla pieszych, oświetlenia oraz infrastruktury podziemnej.

Inwestycja będzie finansowana z budżetu miasta oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, z którego miasto zdobyło 65 mln zł, a także z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego przyznano kolejne 30 mln zł. Budowa zajmie 32 miesiące