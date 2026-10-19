Matka zostawiła dzieci w górskiej mgle. Sama ruszyła na szczyt

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Do szokującej sytuacji doszło w miniony weekend na jednym z bieszczadzkich szlaków. Jak informuje rzeszowski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, uczestnicy wycieczki natknęli się na dwóch zagubionych chłopców – 14-latka i jego ośmioletniego brata. Dzieci były zdezorientowane i wyraźnie przestraszone. Jak się okazało, matka zostawiła je same w trudnych warunkach pogodowych, by zdobyć pobliski szczyt.

Matka tłumaczyła, że to „tylko na chwilę”

Uczestnicy wycieczki organizowanej przez Oddział PTTK w Rzeszowie usłyszeli głośny krzyk i płacz dzieci w pobliżu skrzyżowania tras niebieskiej i żółtej (prowadzącej w kierunku Mucznego). Po chwili zobaczyli dwóch chłopców pozostawionych bez opieki. Jak relacjonowali, wyszli w góry z mamą, która jednak w pewnym momencie postanowiła iść sama na szczyt, zapewniając, iż wróci za 15 minut. W praktyce jednak dzieci czekały znacznie dłużej.

Młodszy z chłopców próbował nawet zejść ze szlaku w gęstą mgłę, co mogło skończyć się tragedią. Na szczęście na miejscu pojawili się członkowie PTTK, którzy zaopiekowali się dziećmi i starali się je uspokoić.

Po pewnym czasie matka wróciła na miejsce. Na uwagę, że zostawienie niepełnoletnich dzieci w takich warunkach jest skrajnie nieodpowiedzialne, kobieta tłumaczyła się, że chciała zdobyć szczyt, a dzieci „zatrzymywały ją w realizacji celu”.

Dopiero groźba konsekwencji prawnych skłoniła ją do przeprosin, choć – jak relacjonują świadkowie – nie skierowała ich do swoich synów.

Mgła mogła doprowadzić do tragedii

Do wpisu w mediach społecznościowych dołączono zdjęcie gęstej mgły, która w sobotę spowiła Bukowe Berdo. Warunki były na tyle trudne, że gdyby chłopcy oddalili się od miejsca, w którym zostali, ich odnalezienie mogłoby być znacznie utrudnione. Sytuacja pokazuje, jak niewiele brakowało do tragedii.

PTTK apeluje o rozsądek

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze apeluje do wszystkich turystów o rozwagę i odpowiedzialność podczas górskich wędrówek, zwłaszcza gdy w wyprawach uczestniczą dzieci. Góry, szczególnie w trudnych warunkach pogodowych, nie wybaczają błędów, a chwila nieuwagi może skończyć się dramatem.

